ELLE a încercat… Jaguar F-Pace

Acum o săptămână, când am primit un telefon legat de posibilitatea de a testa noul Jaguar F-Pace pentru câteva zile, admit că am fost cea mai fericită. De când mă știu sunt un fan al acestei mărci, iar dorința de a conduce un model al brand-ului mi-a fost, într-un final, îndeplinită. Și pentru a mă bucura de tot ceea ce oferă, m-am hotărât să îmbin utilul cu plăcutul. Am plecat cu ea la mare, unde plănuiam să realizez un nou shooting de modă pentru numărul de aprilie al revistei ELLE. Pentru că unde m-aș fi putut bucura mai mult să o conduc și să-i testez capacitățile și puterea decât pe autostradă, la drum lung?

Desigur, la prima vedere m-au cucerit design-ul de excepție și prezența sa impunătoare. Apoi, după ce m-am suit la volan, am fost impresionată de habitaclul perfect prelucrat. Detaliile cu adevărat exclusiviste și materialele de lux și tehnologia intuitivă și ușor de accesat, creează o oază de confort nu numai pentru șofer, dar și pentru toți pasagerii. Pentru că, nu-i așa, am pornit la drum către un shooting la mare alături de colegii mei implicați în proiect, care s-au arătat mai mult decât încântați, și ei, de această experiență.

Drumul, atât către mare, cât și înapoi către București a fost o aventură extrem de plăcută. Începând cu pielea fină, elegantă, într-o culoare foarte caldă, care îmbracă scaunele și continuând cu tehnologiile inovatoare, toate acestea transformă noul model Jaguar F-Pace nu numai într-o garanție a răsfățului și siguranței și pentru toți călătorii din autovehicul atunci când urcă la bord, dar îi face pe aceștia să se simtă și speciali. Fețele de uși asigură un acces mai ușor și un spațiu de depozitare sporit pentru sticle și diverse alte articole, scaunele dispun de perne late, funcții de masaj inedite și o acoperire mai mare a zonelor încălzite și ventilate, iar tehnologia Nanoe îmbunătățește calitatea aerului, prin eliminarea alergenilor și a mirosurilor neplăcute.

Ca șofer, m-am bucurat de sistemul JaguarDrive Control care include modurile confort, eco, ploaie gheață-zăpadă și dinamic, care pot fi selectate manual, în funcție de condițiile de deplasare, dar și de tehnologia de camere video perimetrale 3D Jaguar, care asigură funcții 3D avansate și opțiuni suplimentare de vizualizare în timpul manevrării vehiculului. Astfel, nu numai confortul propriu-zis a fost sporit, ci și siguranța care m-a învăluit la bordul acestei mașini.

În concluzie, după o zi petrecută la volanul noului Jaguar F-Pace, nu pot spune decât că a fost o experiență unică, impresionantă și memorabilă, care mă face să visez că voi fi proprietara unei astfel de mașini cât de curând și că recomand acest model tuturor persoanelor care își doresc o apariție elegantă pe stradă, confort sporit și, nu în ultimul rând, o siguranță greu de întrecut.

Foto: Ștefan Dani