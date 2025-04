Electric Castle 2025: Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud, Justice ca headliners, plus alți 200 de artiști în program

Electric Castle dezvăluie lineup-ul final pentru ediția din 2025! Festivalul a pregătit 120 de ore de muzică live cu show-uri prezentate de superstaruri precum Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud, Justice și Bicep, alături de alți 200 de rebeli punk, vizionari în muzica electronică sau voci ale noii generații de artiști. Toți cei ce-și doresc să-i vadă live, între 16 și 20 iulie, la Bonțida, mai au doar o zi la dispoziție pentru a se înregistra pe www.electricastle.ro pentru a avea acces la abonamentele și biletele de o zi puse în vânzare în 9 aprilie, ora 12:00.

Dintre numele noi anunțate de Electric Castle, YUNGBLUD stârnește foarte multă emoție. Rebelul pop-punk reușește să vândă milioane de albume în întreaga lume, printr-un amestec irezistibil de muzică, activism și experimente creative. Cel mai recent pariu câștigat: single-ul de 9 minute, Hello, Heaven, Hello!, lansat acum două săptămâni, pe care fanii săi de Generație Z l-au primit cu uimire. Noul hit deschide nu doar o nouă etapă creativă în cariera lui Yungblud, dar și show-ul de pe mainstage, la Electric Castle.

RUDIMENTAL revine la castel ca RUDIM3NTAL! Recunoscut pentru că au revoluționat scena drum & bass în ultimul deceniu, grupul marchează un nou început și a pregătit un show spectaculos pentru EC 2025, cu elemente vizuale perfect sincronizate cu energia hit-urilor create în ultimii 20 de ani. Cu o ascensiune fulminantă la nivel global, Artemas aduce hit-uri virale precum i like the way you kiss me și un show emoționant și memorabil – pentru prima dată în România.

De la perioada Moloko până la cariera solo aclamată de critici, Róisín Murphy este o adevărată legendă a muzicii electro-pop, în stilul ei teatral, sofisticat și hipnotic. Iubește să cânte în festivaluri, pentru energia specială pe care o au, și nu ezită să-și răsfețe fanii cu varianta live a Sing it back, dar și piese de pe Hot Parade, albumul proaspăt, foarte apreciat, pe care îl promovează.

Alături de deja confirmații Justice, Bicep, Netsky, Nghtmre, Neil Frances, Hot Since 82, nume noi din muzica electronică completează afișul ediției. Jayda G, DJ Tennis, Anfisa Letyago se asigură că toate subgenurile electro, de la acid, la house sau techo sunt prezente în line up și confirmă că, la Electric Castle, dansul nu se oprește niciodată.

Infuzie proaspătă de bași și riff-uri prin numele noi din rock anunțate de organizatori. Bad Nerves se alătură Refused, Leprous și Sisters of Mercy pentru a păstra voltajul ridicat la maxim în cele cinci zile de festival. Nu lipsesc artiști importanți din rock-ul românesc, precum Iris și Zdob și Zdub.

Electric Castle 2025 continuă să susțină noua scenă urbană și cultura hip-hop. Anul acesta, lineup-ul aduce o doză proaspătă de trap, rap și hip-hop, cu artiști internaționali și locali care reflectă dinamismul scenei actuale. Dintre artiștii internaționali se remarcă duo-ul Joey Valence & Brae, care îmbină stilul „clasic” din hip-hop cu ritmuri contemporane, Young Nudy, reprezentant al scenei trap din Atlanta, și Rosa Pistola, nume emblematic al underground-ului latin și reggaetón-ului exploziv. Nu lipsesc cele mai importante nume locale ale genului, Grasu XXL, Deliric x Silent Strike, On the Block, Rava, Oscar și Călinacho, fiecare cu un stil distinct și un mesaj puternic pentru noile generații.

Premiere românești pe scena principală, cu INNA și Valeria Stoica alese de managementul lui Justin Timberlake în deschiderea show-ului pe care superstarul îl va susține, joi, 17 iulie, dar și TARAPHONICS, un proiect marca EC. TARAPHONICS înseamnă un proiect muzical inovator care aduce împreună virtuozitatea muzicii lăutărești și vocea unora dintre cei mai expresivi artiști ai scenei pop din România. Un experiment perfect în linia eclectică a Electric Castle!

Experiența muzicală completă la EC 2025 poate fi descoperită pe www.electriccastle.ro unde a fost publicat și programul pentru fiecare zi din festival. Marți, 8 aprilie, este ultima zi în care publicul se poate înregistra pentru a cumpăra abonamentele și biletele de o zi disponibile în 9 aprilie. Doar cinci din cele 15 tipuri de structuri de cazare în camping mai sunt disponibile, în număr limitat.

