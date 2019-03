eJobs România încheie anul 2018 cu o cifră de afaceri de 9,6 milioane de euro și își consolidează poziția de lider al pieței de recrutare online

Principalul motor de creștere al anului trecut a fost reprezentat de anunțurile de joburi, eJobs înregistrând peste 100.000 de anunțuri de anunțuri postate și mai mult de 9 milioane de aplicări ale candidaților. ”Anul trecut a fost unul în care am crescut considerabil din activitatea de core business, însă ne-am extins și pe linii conexe, de la linia de evenimente HR World până la proiecte dedicate unor anumite categorii de candidații, cum ar fi Primul Job sau linia scurtă de consiliere profesională pentru candidații nedigitalizați. Am adus, totodată, în România primul comparator de salarii din piață, Paylab și am continuat să oferim servicii de employer branding. În acest moment, cine nu merge dincolo de punctul în care este doar o platformă de recrutare online, nu mai poate fi competitiv și atrăgător, nici pentru candidați, nici pentru clienți”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

2019 va continua în aceeași linie, în condițiile în care eJobs lansează două noi proiecte majore, a căror activitate începe din această primăvară: Academia de IT și Academia de Employer Branding. ”Sunt două proiecte pe care le-am adus în România în calitate de parteneri ai Coders Lab, din Polonia, pentru Academia de IT, respectiv Universum Global, din Suedia, pentru Academia de Employer Branding. Prima se adresează celor care vor o carieră în IT, indiferent de vârsta pe care o au sau de experiența profesională, iar a doua îi vizează pe specialiștii în HR sau Marketing care vor să se supra-specializeze în Employer Branding și să obțină o certificare în acest sens”, a adăugat Bogdan Badea. În cazul ambelor, cursurile vor fi ținute de specialiști în domeniu, oameni cu experiență și conectați la rigorile pe care le impun astăzi cele două sectoare.

”Sunt două zone care au nevoie acută de specialiști și, dincolo de asta, sunt și foarte mulți candidați care își doresc să lucreze în IT sau în Employer Branding, atrași fie de ideea salariilor mari, fie de faptul, cum e cazul employer brandingului, că este un domeniu nou, în care companiile au început să investească foarte mult și care, prin urmare, a început și să se dezvolte rapid”, declară Bogdan Badea.

Pentru 2019, eJobs țintește o creștere de aproximativ 30% a cifrei de afaceri. O contribuție importantă în atingerea acestei creșteri o vor avea atât liniile de business lansate anul trecut, cât cele două Academii și linia de Masterclass-uri, lansate anul acesta.

