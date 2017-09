Editia 2017 a Festivalului George Enescu deschide portile iubitorilor de muzica clasica cu 19 concerte cu intrare libera

Suntem in plin festival si de aceasta data nu este vorba despre muzica electronica, ci de muzica clasica. In perioada 3 si 24 septembrie 2017 are loc editia 2017 a Festivalului International „George Enescu”, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzica clasica din Europa. Anul acesta, festivalul este condus de maestrul Zubin Mehta, presedinte onorific si maestrul Vladimir Jurowski, director artistic.

Organizatorii festivalului se mandresc cu invitati de seama pe care, zic, e musai sa ii ascultam: „Magnus Lindberg, Sir James MacMillan, Jorg Widmann, Detlef Glanert, Vladimir Cosma, Thomas Larcher si Rodion Shchedrin, care vor impărtasi cunostinte despre muzica si experientele lor in cadrul a 6 evenimente majore (Ars Poetica, dezbateri, conferinte, mese rotunde) concentrate pe subiecte care vizeaza limbajul muzical contemporan si interconectivitatea cu viata de zi cu zi a societătii.”. Pentru dezbateri si conferinte este necesara completarea unui formular de inscriere pe site-ul oficial al festivalului. Eu zic sa va grabiti!

Aviz tinerilor, editia de anul acesta oferă participantilor straini un numar de 20 de burse pentru fiecare sesiune de weekend din cadrul Forumului, pentru primii inscrisi. Bursa consta in cazare gratuita pentru 4 zile si acces gratuit la toate evenimentele festivalului programate in perioada respectiva. Limita de varsta pentru acordarea burselor este de 35 de ani.

Motiv de mandrie pentru noi, festivalul, care poarta numele celui mai cunoscut muzician roman- George Enescu-, este dedicat mai ales tinerilor muzicieni din intreaga lume, laureati ai concursurilor internationale de compozitie, studenti si absolventi ai universitatilor de muzica, dar si publicului iubitor de muzica clasica si nu numai.

Majoritatea biletelor sunt epuizate, dar nu te ingrijora pentru-ca o parte din evenimente sunt cu intrare libera. Am facut o selectie a concertelor si dezbaterilor disponibile din perioada 8 -21 septembrie la care poti participa gratuit.

Iata evenimentele la care poti merge:

VINERI, 8 SEPTEMBRIE

FILARMONICA SIBIU, ora 20.00, Piata George Enescu

Dirijor: Cristian Lupes.

Solist: Antonio de Cristofano – pian.

Program: Rogalski – Trei dansuri romanesti; W.A. Mozart – Concertul pentru pian nr. 21, K. 467; Enescu – Suita nr. 1 pentru orchestra.

SAMBATA, 9 SEPTEMBRIE

FORUMUL INTERNAȚIONAL AL COMPOZITORILOR – ZIUA I, ora 16.00, UNMB, intrare libera cu inscriere pe festivalulenescu.ro:

Moderator: DAN DEDIU (Romania).

Conferința Ars Poetica: Magnus Lindberg (Finlanda) despre procesul componistic astazi: surse de inspirație, construcția stilului, strategii de scriitură.

Masa rotunda pe tematica echilibru si exces in compozitie cu: Iain Bell (U.K.), George Balint (Romania), Nimrod Borenstein (U.S.A), Zygmunt Krauze (Polonia), Magnus Lindberg (Finlanda), Adrian Pop (Romania), Dmitry Sitkovetsky (Rusia/U.S.A.).

CAMERATA REGALA, ora 20.00, Piata George Enescu

Dirijor: Constantin Adrian Grigore.

Solist: George Tudorache – vioara.

Program: Enescu – Rapsodia a II-a in Re major; Sarasate – Zigeunerweisen; Saint-Saëns – Introducere si Rondo Capricioso; Bizet – Suitele Carmen.

DUMINICA, 10 SEPTEMBRIE

FORUMUL INTERNATIONAL AL COMPOZITORILOR – ZIUA A II-A, ora 16.00, intrare libera cu inscriere pe festivalulenescu.ro

Moderator: Dan Dediu (Romania).

Conferinta Ars Poetica: Sir JAMES MACMILLAN (U.K.) pe tematica procesul componistic astăzi: surse de inspiratie, constructia stilului, strategii de scriitura si experienta muzicii sacre: St. John Passion si St. Luke Passion.

Discutii cu Rodion Scedrin (Rusia) despre vechi si nou: a interzice sau a nu interzice.

ORCHESTRA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI , ora 20.00, Piata George Enescu

Dirijor: Daniel Jinga.

Interpreti: Marcel Pavel, Vlad Mirita, Andrei Lazar.

Program: Puccini – E lucevan le stele din opera „Tosca”; Puccini – Nessundorma din opera „Turandot”; Lehár – Aria DeinistmeinganzesHerz din operetta „TaraSurasului”; Dalla – Carusso; Denza – Funiculì, Funiculà; di Capua – O sole mio; Falvo –Dicitencellovuie; M. y Cortés – Cielitolindo; de Curtis – Non tiscordar di me; de Curtis – Torna a Surriento.