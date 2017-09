Echinoctiul de toamna 2017: ce inseamna si cum ne afecteaza

Astazi, 22 septembrie, va avea loc echinoctiul de toamna 2017, la ora 20:02, fiind momentul in care vom pasi in toamna astronomica.

Poate ca inca te intrebi ce inseamna acest fenomen: pe scurt, reprezinta momentul in care Soarele traverseaza ecuatorul din emisfera nordica in cea sudica. Exista doua astfel de fenomene: echinoctiul de primavara si cel de toamna.

Aflandu-se deci la aceasta data in dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va rasari si va apune chiar in punctele cardinale est si vest, durata zilelor fiind astfel egala, indiferent de latitudine, cu cea a noptilor.

Cum ne afecteaza echinoctiul de toamna 2017?

Odata cu Echinoctiul de toamna 2017, energia universala a planetei se schimba. Balanta aduce cu ea un alt tip de energie, ideal pentru manifestare si gandire sau pentru meditatie. Este o energie de factura pozitiva. Zilele de toamna care vor curge pana la instalarea iernii astronomice reprezinta momentul oportun pentru a aduce echilibrul in toate aspectele vietii noastre. Toamna este un timp al destinderii, dar si al deciziei si al angajamentului.

Odata cu acest fenomen autumnal, vine ocazia perfecta de a face o schimbare in ceea ce priveste stilul de viata si sanatatea. Chiar daca anotimpul rece a inceput, nu inseamna ca trebuie sa ne inchidem in casa si sa hibernam! Este timpul perfect pentru a te apuca de putin sport, de exemplu cum ar fi tenisul, care poate fi jucat si in interior odata ce se raceste afara. Poti incepe o cura de detoxifiere ca sa capeti mai multa energie pentru a face fata anotimpului rece.

Incearca sa-ti dai seama daca exista vreun dezechilibru in ceea ce priveste starea ta de sanatate. Pune-ti intrebari precum: „ fac destula miscare pe zi?”, „ma odihnesc cat ar trebui noaptea?” sau „ ma simt fericita sau trista?” si asa mai departe.

Acum ca temperaturile au mai scazut, in loc de sucurile verzi pe care le consumai vara, fa-ti ceaiuri din plante sau fructe cu efecte detoxifiante. Te vei simti mai bine si ti se va mai limpezi si mintea. In plus, cand ai un pic de timp, rasfata-te cu o baie fierbinte in care sa pui cateva esente parfumate. Vei observa pe loc starea de relaxare pe care ti-o va da si astfel iti reincarci bateriile dupa o zi lunga la serviciu.

Text: Petra Murariu

Foto: Shutterstock