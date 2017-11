Doua studente de religie islamica date afara de la cursuri pentru alegerile vestimentare

Recent s-a intamplat situatia, in care doua studente de la Universiatatea din Bucuresti, de religie musulmana, au fost date afara de la curs de catre profesorul Florin Diaconu. Motivul ar fi fost faptul ca puratu hijab pe cap si, ca atare, spune el: “Cred ca simbolurile religioase de orice fel NU trebuie afisate sau purtate la vedere, in cladirile in care functioneaza institutii de stat (cu exceptia acelora care au, din start, un profil care face trimitere directa la religie – cum ar fi liceele confesionale, daca ele sunt de stat, ca si facultatile de stat care pregatesc viitori clerici).” In aceste conditii, sunt curioasa daca a fost dat afara vreodata un crestin de la curs pentru ca avea crucea la gat?

Dar el continua in aceeasi postare: “In ceea ce ii priveste, in mod concret (dar si, precizez din nou, complet lipsit de orice discriminare – vezi si paragraful anterior) pe purtatorii de identitate religioasa islamica, veniti in numar tot mai mare in Romania, in ultima vreme (nu conteaza ca-s la studii, sau sositi aici ca sa faca afaceri, sau sunt refugiati si/sau azilanti, alungati din tarile lor de razboi sau de saracie), lucrurile sunt, dupa mintea mea, extrem de simple: asa cum eu sunt liber sa practic exact ce religie doresc (asa cum scrie si-n Constitutie, de altfel), tot asa si ei au dreptul sa faca exact acelasi lucru – respectiv sa-si practice religia lor. Fara ostentatie si fara sa ma deranjeze, insa, in vreun fel, pentru bunul motiv ca nici eu nu-i deranjez pe ei cu credinta mea, indiferent care si cata e ea (si nici nu comit gesturi ostentative cu incarcatura religioasa de vreun fel – nu cred ca m-a vazut, de exemplu, cineva, vreodata, purtand pe piept, la vedere, vreo cruce, fie ea mare sau mica). In aceste conditii, m-ar bucura tare mult sa nu mai vad – daca s-o putea – vreo burka sau vreun hijab atunci cand intru la cursuri, pentru simplul motiv ca nici eu nu afisez, pe catedra, siruri-siruri de icoane, de lumanari si de cadelnite in care sa fumege tamaie”

Nu stiu daca stii, dar Franta are o asemenea lege, care interzice expunerea simbolurile religioase in institutiile publice. Insa, acest lucru se duce mai departe de religie si cultura, fiind o identitate a omului in cauza. Femeile respective nu cred ca deranjeaza pe nimeni prin modul lor de-a se imbraca. Daca acceptam fustele scurte, piercing-urile, coafurile si culorile diferite de par etc. – care, nu, nu cred ca sunt o problema – nu inteleg de ce ne-am ataca doar la optiunile unei anumite categorii de oameni, fie ea si religioasa. Ii spunem unui preot sa isi lase sutana acasa atunci cand intra in spital? Nu. Este o alegere asumata si nu ar trebui sa ne deranjeze. Dar cand vine vorba de generalizarea oarba a ideilor precum “toti musulmanii sunt teroristi”, iata, apar si la noi abuzurile. Si vin de la cele mai inalte nivele. Scoala, unde ar trebui sa pretuim si sa incurajam educatia si diversitatea, devine un loc al discriminarii si umilirii publice. Jalnic.

Foto: Instagram