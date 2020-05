Dorința lui Viorel Cataramă de a se infecta cu coronavirus e combinația perfectă de aroganță și inconștiență. Și nu e singurul care vrea asta!

Pentru că în astfel de momente de criză suntem martorii diferitelor teorii ale conspirației care circulă pe Internet, conform cărora există o legătură între coronavirus și 5G, că virusul a fost creat într-un laborator din Wuhan sau că el nu există în realitate și că de fapt este vorba despre o manipulare în masă, se mai găsesc și personaje care să nu creadă în măsurile impuse de știință și adoptate de guverne, așa cum este Viorel Cataramă.

În cazul în care nu ești la curent deja, Viorel Cataramă, președintele Partidului Dreapta Liberală și om de afaceri, declara cu vehemență în urmă cu o săptămână în cadrul emisiunii Marius Tucă Show că nu crede în măsurile anticoronavirus luate de Guvern și cerea să se infecteze voluntar cu coronavirus, ceea ce nu poate fi considerat decât un act de maximă iresponsabilitate și inconștiență.

„Cer să fiu lăsat să mă autoinfectez, să demonstrez că nu se întâmplă nimic. Sunt oameni care au plătit o viață întreagă asigurări și azi sunt excluși de la actul medical. Oamenii mor pentru că nu au asistență medicală. Toată asistența medicală merge către coronavirus”, spunea Viorel Cataramă la Marius Tucă Show.

La prima vedere, aș fi crezut că este o glumă proastă și că nu se poate să existe o persoană care să își dorească realmente să se infecteze cu coronavirus. Dar iată că există. În cadrul aceleași emisiuni, Viorel Cataramă continuă să își prezinte planul revoluționar prin care să ne demonstreze tuturor că, nu-i așa, până la urmă nu se întâmplă nimic cu acest virus și că totul ar fi o exagerare. „Eu vreau să merg la Balș fără mască, fără costum, să mă îmbrățișez cu toți bolnavii de Covid, după aia să mă duc acasă să mă izolez, și să vedeți după două săptămâni că nu am nimic. Nu se întâmplă nimic. Stăm în casă ca fraierii, pierdem bani, distrugem sectorul privat, economia românească, înfloresc afacerile incorecte.”

Și pentru a-și întări și mai mult ideea, Viorel Cataramă își prezintă și argumentele pentru care își dorește să se infecteze voluntar cu coronavirus. Ce spunea acesta acum câteva zile:

„Intenționez să mă infectez voluntar cu COVID-19 pentru a demonstra că:

1. Injectați cu frică, am acceptat mult prea ușor atât pierderea drepturilor noastre fundamentale, cât și prăbușirea economiei românești; experimentul funcționează, pe viitor nu va mai fi nicio problemă să ne pierdem libertățile atât de greu câștigate!

2. Metoda imunizarii de grup, pe care am susținut-o încă de la început, are aceleași rezultate (vezi Suedia, Olanda…), dar nu a falimentat țara și nici nu anulează drepturile și libertățile fundamentale (vezi și declarațiile Directorului Executv OMS, dr. Michael Ryan).

3. La ridicarea stării de urgență, Coronavirus va continuă să existe, însă vaccin nu; vom fi în aceeași situație ca la început, cu toții ne vom infecta, se va demonstra că sacrificiile au folosit exclusiv unor scopuri care nu au nicio legătură cu „grijă” pentru populație!

4. Falimentarea României și anularea drepturilor și libertăților oamenilor fără o cauză obiectivă, trebuie sancționată, într-un fel sau altul. Notă: nu neg existența COVID-19, spun numai că persoanele vulnerabile trebuie protejate, restul populației trebuie să beneficieze de sfaturi competente, dar să aibă deplină putere de decizie a propriilor acțiuni”, spunea Viorel Cataramă într-o postare pe Facebook.

După această postare, și soția lui Cataramă, chirurgul estetician Adina Alberts, a reacționat la cererea total neobișnuită a acestuia, desigur, nefiind de acord cu ea. „Ați auzit probabil că Viorel Cataramă dorește să se infecteze cu COVID-19 pentru a arăta tuturor că „am făcut din țânțar, armăsar.” Eu sunt total împotriva unei astfel de abordări. Încă nu ne cunoaștem îndeajuns inamicul. (…) Ca medic, am văzut coronavirusul ca o amenințare asupra oamenilor – pe care am jurat să-i protejez și să-i ajut. Viorel Cataramă a ales să privească pandemia de SARS-CoV-2 ca o amenințare asupra economiei. Și vrea să dovedească tuturor că are dreptate supunându-se unui experiment riscant. Așa că drumurile noastre se despart pentru o perioadă. Știu că ne va fi foarte greu, dar nu pot trece peste menirea mea de medic, de mamă și de fiică.”

Viorel Cataramă a insistat, până în punctul în care a făcut și cereri către mai multe spitale din București care tratează pacienți cu coronavirus. „E vorba de Colentina, Balș și Babeș. Am primit un singur răspuns de la unul din cele trei spitale, negativ. Celelalte două spitale nu mi-au răspuns nimic”, declara politicianul pentru Mediafax.

Și cum a fost refuzat de un spital din București pentru a se infecta voluntar, Viorel Cataramă ajuns până la urmă într-o localitate cu mai multe persoane infectate cu coronavirus, acum izolându-se acasă. „Am fost în localitatea Bărbulești din județul Ialomița, unde sunt peste 70 de cazuri de coronavirus; m-am îmbrățișat cu mai mulți cetățeni de etnie romă, am socializat, după care m-am izolat acasă. Am ferma convingere că nu voi păți nimic și voi putea demonstra că falimentarea României și suprimarea drepturilor și libertăților noastre fundamentale a fost o mare eroare, iar cei vinovați vor trebui să răspundă mai devreme sau mai târziu!”

Și totuși, ar fi bine să aruncăm o privire și asupra cadrului legal. Conform Codului Penal, articolul 352 privind infracțiunile contra sănătății publice, acestea sunt pedepsite cu închisoarea sau cu o amendă:

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

Ca Viorel Cataramă, cu siguranță, se mai găsesc. Iar aici nu ne referim neapărat pe plan local, ci și internațional. În urmă cu două săptămâni, Donald Trump ne șoca din nou cu declarațiile sale prin care sugera că injectarea cu dezinfectant i-ar putea vindeca pe pacienții cu coronavirus. „Văd că dezinfectantul îl poate elimina (n.r. coronavirusul) într-un minut. Un minut. Există o modalitate prin care am putea face asta, prin injectarea în corp sau altă modalitate de curățare? Ar fi interesant să verificăm asta.” Desigur, ulterior nu și-a asumat vorbele, spunând că a fost „sarcastic” cu jurnaliștii prezenți la conferința de presă.

Și președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, nu crede în existența coronavirusului, considerând că este „o simplă gripă.” Asemenea lui a fost Boris Johnson, prim-ministrul Marii Britanii, care inițial nu a fost convins de răspândirea virusului. Ulterior, pe 27 martie, premierul britanic anunța că este infectat cu coronavirus, iar mai târziu a ajuns în terapie intensivă.

Gestul lui Viorel Cataramă este cu adevărat unul scandalos și care ar trebui să ne ridice multe semne de întrebare și să ne determine să tragem un semnal de alarmă. În SUA sunt deja organizate așa-zise petreceri Covid-19, prin care mai mulți oameni se alătură unui pacient infectat care se tratează acasă, în speranța că vor accelera procesul de infectare și, ca atare, vindecare și depășire a panicilor create de răspândirea din ce în ce mai largă a virusului. Însă, făcând asta, nu se pun în pericol doar pe ei, ci pe mulți alții. Iar astfel de acte nu pot fi tolerate.

