Documentarul The Euphoria of Being închide Bucharest International Dance Film Festival

Duminică, 6 septembrie, la 20:30, la Cinema Muzeul Țăranului Român, va avea loc, în închiderea ediției cu numărul 6 a Bucharest International Dance Film Festival, proiecția primului lungmetraj al regizoarei Réka Szabó (HU) - The Euphoria of Being - eveniment susținut de "Conceptual Lab by Theo Nissim."