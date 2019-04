Documentar confesiune a unui DJ pe care îl vedem în acest an pe scena principală a Festivalului UNTOLD!

In 2019, francezul care a strigat in gura mare „F**K Me, I’m Famous” revine la aceste radacini underground si lanseaza documentarul „Jack Black”, a carui premiera a avut loc in Miami.

Inainte de a fi unul dintre cei mai importanti si bine cotati DJ/ producatori worldwide, inainte de a marca un record de vanzari, peste 6 milioane de albume si 15 milioane de single-uri in lumea întreaga, inainte de a lansa „When Love Takes Over” colaborarea numarul #1 in genul dance-pop din toate timpurile, David Guetta a fost un artist care a luptat pentru acest statut: in fiecare saptamana cauta in record shop-uri cele mai bune vinyl-uri, cheltuia tot ce avea in portofel, se straduia sa fie diferit, a experimentat esecul si a luat-o de la capat.

Stiti linia aceea fina, intre a fi un DJ underground si a avea succese uriase? El a trecut-o!

Exista scepticii care cred ca cele doua lumi – main si underground – nu au nimic in comun, dar Guetta a flirtat cu aparitii prime-time la TV, set-uri deep in Space Miami si productia de piese care … danseaza orice clubber. De aceea a castigat in cadrul World Music Awards si a fost votat cel mai bun DJ House in Top 100 DJ Mag (2007). In 2008 a urcat …pana a ajuns in primii 5 ai lumii… Astea ar fi cateva motive pentru care putem considera ca scepticii nu au dreptate; Guetta se pliaza perfect pe main si underground.

„Nu incerc sa fiu credibil. Incerc sa fiu incredibil!! Este foarte simplu sa fii underground; Dj set-urile au si ele coduri. Este ca o formula…Dar, este la fel de usor sa fii si pop, pentru ca si acest lucru are la baza tot o formula. Eu incerc sa fac ceva diferit”, a declarat Guetta.

David Guetta revine in 2019 pe mainstage-ul editiei aniversare Untold!

