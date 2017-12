Discursul redactorului-sef Roxana Voloseniuc la aniversarea de 20 de ani a revistei ELLE Romania

“Bine ati venit! Ne bucuram sa va intampinam, inca o data, la gala ELLE Style Awards, un eveniment care a devenit de referinta pentru industria modei din Romania.

De data aceasta, ELLE Style Awards nu este doar un moment in care sarbatorim si premiem profesionistii din industria modei si frumusetii sau din show business, ci unul mult mai semnificativ. Asta pentru ca aniversam, in aceasta luna, 20 de ani de la aparitia primului numar ELLE Romania.

Asadar, acesta este un moment bun pentru a ne uita inapoi la cele doua decenii de cand revista ELLE s-a lansat in Romania, 20 de ani in care voi ati stat, asa cum stati si azi, in primele randuri si ne-ati urmarit de aproape evolutia. Pentru ca ceea ce a inceput acum 20 ani s-a transformat, cu timpul, din revista de moda si beauty ELLE in comunitatea ELLE. Este o comunitate care, pe langa a prezenta si promova trenduri si curente din moda, a ajuns sa insemne mai mult decat atat.

Desigur ca va pot spune povesti despre cum s-a schimbat ELLE de-a lungul timpului, impreuna cu intreaga societate. Pot rememora anecdote din preistoria revistei, cand inca functionam fara fotografie digitala sau social media, cand anticipam fiecare fotografie din fiecare numar la fel ca cititorii.

Insa lucrul pe care vreau sa il subliniez este ca, prin toate schimbarile prin care a trecut, ELLE a devenit mai completa. Acum, sunt mandra sa vorbesc despre revista pe care o conduc ca despre una care nu doar da tonul tendintelor in industria din Romania, ci lupta pentru cauzele sociale care le privesc pe femei si nu numai, care ajuta la schimbarea mentalitatilor, care e curajoasa si sustine cu toate fortele emanciparea femeilor.

Aceasta aniversare nu este doar un moment de retrospectiva, in care ne uitam la trecut cu mandrie, ci mai ales o rascruce care ne provoaca sa ne uitam la viitor mult mai responsabil decat poate am facut-o pana acum. Ne asteapta inca multe alte schimbari si trebuie sa va spun ca suntem pregatiti sa le imbratisam. ELLE este acum o revista in print, este si un website actual si conectat, este o comunitate importanta pe retelele sociale, care produce continut divers si care isi informeaza constant cititorii. In acelasi timp este un spatiu al opiniilor valoroase, prin care incercam sa raspundem si sa interpretam realitatile care ne privesc pe toti. Am realizat ca vocile noastre conteaza si ca trebuie sa le folosim responsabil si cu folos.

Asta ne-a facut sa acceptam si sa promovam alte canoane ale frumusetii decat acum 20 ani de ani, sa imbratisam diversitatea mai mult decat obisnuiam sa o facem, sa pledam pentru a nu mai fi indiferenti la lucrurile care se intampla in jurul nostru. In ultima vreme am demarat campanii care lupta pentru acceptarea diferentelor intre oameni, pentru constientizarea problemelor cu care ne confruntam si pentru rezolvarea lor. #ELLEnutace, un hashtag lansat de comunitatea ELLE, a devenit pentru noi un crez si o datorie.

Asa ca ELLE este astazi, la 20 de ani de la lansarea ei in Romania, aidoma femeilor care o citesc si o urmaresc – sexy, stylish, spirited.

Va invit, deci, sa celebram, in aceasta seara, istoria celor 20 de ani cu ELLE, sa ne bucuram de moment si sa ne uitam cu incredere spre viitor, la urmatorii 20 de ani.”

Foto: Christian Tudose