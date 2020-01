Despre dramele bărbaților pe care nu îi vrea nimeni

În ultima vreme, am tot văzut online cuvântul „incel” folosit ca reacție la remarci misogine, iar termenul a intrat rapid în vocabularul urban, odată cu popularizarea fenomenului… deci probabil o să îl auzi din ce în ce mai des. Totuși, ce înseamnă? Incelii (prescurtare de la involuntary celibates) sunt membrii unei subculturi online care se definesc ca fiind bărbați heterosexuali, incapabili să-și găsească o parteneră sexuală, în pofida faptului că își doresc una. Discuțiile online între comunitățile de inceli sunt caracterizate de misoginie, resentimente, victimizare, nostalgia dominației patriarhatului și de faptul că se simt îndreptățiți să primească sex de la femei (femoids, după cum le denumesc) – acestea fiind privite ca niște obiecte a căror singură valoare este cea de natură sexuală. În SUA au avut loc patru asasinate în masă (din care au rezultat 45 de decese) comise și revendicate de inceli din cauza frustrării sexuale. Comunitățile de inceli sunt criticate de media deoarece instigă la ură, violență, extremism și misoginie.

Vocabularul incelilor are mai mulți termeni specifici: Stacy – stereotipul bombei sexy pe care o doresc, dar care nu le răspunde avansurilor (drept urmare, are parte de ura acestei comunități), Betty – stereotipul femeii neatrăgătoare, și Chad – prototipul bărbatului cu o linie mandibulară puternică, ce indică masculinitate și sex-appeal, și drept urmare are și succes la femei. Pentru că incelii cred că motivul pentru care nu reușesc să aibă parte de o parteneră sau… măcar de sex e faptul că nu au bărbia conturată, puternică, definită. Da, ai citit bine. Pe principiul că orice bărbat se poate duce și la sală și poate lua steroizi pentru a-și sculpta un corp superb, însă fața nu poate fi modelată decât prin intervenții estetice, incelii se simt discriminați sexual. De aceea Chad e stereotipul bărbatului care îi frustrează: e înalt, atletic, cu mandibula conturată, deci e atractiv sexual și are parte de mii de Stacy pe care le pângărește (se știe doar că o femeie își pierde valabilitatea atunci când face sex cu o persoană) și uneori le face copii, de creșterea cărora trebuie să se ocupe alți bărbați (non-Chad). Incelii regretă vremurile în care femeile depindeau de bărbați 100% pentru supraviețuire (până nu demult, femeile nu puteau deține proprietăți, cont în bancă și nu puteau vota). Drept urmare, orice bărbat putea avea un femoid la dispoziție, prin căsătorie. Însă pe o piață liberă, unde se aplică criteriul selecției naturale, ei se simt lipsiți de putere și detestă femeile, pentru că ele îi resping. Însă până și valorile lor sunt confuze: și-ar dori să fie reinstaurat patriarhatul, însă, pe de altă parte, și-ar dori să se bucure de avantajele revoluției sexuale, „pângărind” sute de exemplare Stacy, pe modelul Chad.

După atentatele menționate, incelii au ajuns în mainstream și capătă din ce în ce mai mulți adepti, iar în ultima perioadă au fost în atenția media cu un alt subiect, și anume intervențiile estetice care includ implanturi de bărbie și de pomeți (masculinizarea feței), dar și operații mai extreme, precum îndepărtarea unor coaste, remodelarea claviculei, implanturi de testicule. Aceste transformări sunt denumite black pill, un termen inspirat din Matrix, și care speră că îi va face mai atrăgători și mai fericiți, pastilă administrată ca antidot pentru faptul că nu s-au născut atrăgători.

Adevărul urât e că frumusețea aduce o serie de beneficii, și nu doar pe piața dating-ului. Un aspect fizic plăcut reflectă sănătatea și avantajul genetic, iar persoanele considerate frumoase au privilegii în politică, obțin rezultate mai bune pe piața muncii și… știința spune că sunt și mai inteligente. Este teribil de nedrept. Până și criminalii sexy primesc jumătate din sentință. Cu toate astea, femeile se confruntă cu discriminarea de ordin fizic de milenii întregi. Sexul feminin a fost categorisit, umilit și judecat dintotdeauna pe baza atributelor fizice. Și, spre surprinderea tuturor, ne-am abținut de la a comite crime în masă și din a crea comunități online în care să ne proclamăm ura față de femeile frumoase și de bărbații care le preferă. Frumusețea e un noroc, însă ce nu înțeleg incelii e că un chip și un corp estetic nu pot să facă misoginia sexy. Iar strategiile de îmbunătățire a aspectului fizic pornesc din ură, și nu au neapărat ca scop obținerea satisfacției sexuale, ci mai degrabă reinstaurarea supremației masculine.

Deși filosofia incelilor este una extremistă și plină de ură, au dreptate în legătură cu un lucru. Și anume, că odată cu emanciparea unui număr mai mare de femei, standardele estetice care în trecut se aplicau doar „sexului frumos au ajuns să se preteze și la bărbați, avantajul de ordin fianciar nemaifiind un argument care să asigure atenția feminină. Drept urmare, bărbații au ajuns să fie mult mai atenți la felul în care arată, umplu sălile de fitness, barber shop-urile prosperă și se înmulțesc ca ciupercile după ploaie, și recurg la intervenții estetice. Însă medicii esteticieni cu care am vorbit în legătură cu acest subiect mi-au spus că bărbații din România își doresc mai mult să se tuneze sau să arate mai tineri și mai odihniți – operațiile de masculinizare, la care recurg incelii, nefiind foarte populare la noi.

„Nu pot spune că la noi în țară sunt multe cereri de operații specifice incelilor. Ba mai mult, nici la congresele internaționale la care am participat nu a fost promovată informație care să se concentreze pe acest fenomen. Intervențiile chirurgicale la care apelează cel mai des bărbații, cel puțin în practica personală, sunt non-chirurgicale: toxina botulinică; iar la cele chirurgicale aș putea enumera rinoplastia, blefaroplastia, rejuvenările faciale și, nu în ultimul rând, remodelările corporale (abdomenoplastia și lipoaspirația). Cu toate că numărul intervențiilor estetice la bărbați a cunoscut o creștere în ultimul timp, procentul rămâne semnificativ mai mic față de femei (10% bărbați, 90% femei)”, explică dr. Oltjon Cobani, chirurg plastician.

„Bărbații din România au devenit mult mai atenți la aspectul fizic și, drept urmare, apelează la tratamente și proceduri estetice când au nemulțumiri, însă o fac pentru a-și echilibra asimetrii, pentru a părea mai tineri și mai fresh, deci mai puțin pentru transformări dramatice de masculinizare”, spune dr. Iancu Morad, specialist în chirurgie estetică. „Cele mai populare intervenții sunt tratamentele antiaging, precum atenuarea ridurilor de expresie din zona ochilor sau tratarea cearcănelor cu acid hialuronic”, completează medicul. Iar dr. Gabriela Albu, medic dermatolog, mi-a povestit că tratamentele injectabile sunt din ce în ce mai performante și că a realizat mai multe intervenții de acest tip: „În ziua de azi se poate obține o reconstrucție a bărbiei și a zonei mandibulare și doar cu acid hialuronic – spre exemplu, produsul Volux de la Juvederm rezistă timp de trei ani, deci rezultatul poate fi comparabil cu un implant. Însă majoritatea persoanelor pe care am executat acest tratament sunt femei, bărbații constituie un procent infim, ei sunt interesați mai mult de un aspect tineresc”, explică dr. Albu.

Deci, din spusele medicilor, incelii din țara noastră nu recurg la proceduri de transformare. Sau poate… nu avem inceli? Din moment ce această comunitate este într-un con de umbră, nu putem ști sigur, însă, autoproclamați sau nu, în mod sigur ai cunoscut și tu inceli. Sunt în spatele profilurilor de pe Tinder ce au doar abdomene drept poze și mesaje misogine. Sunt trolii anonimi sau asumați care jignesc femei atrăgătoare. Sunt în comunitățile PUA (pick-up artists) care înfloresc și la noi, în care bărbații sunt antrenați să agațe femei folosind de multe ori tehnici misogine precum negging-ul (jignirea femeii pentru a-i știrbi stima de sine). Sunt bărbații care se declară „buni și care se plâng că sunt păstrați în friendzone (deci care își oferă prietenia unei femei, nefiind interesați nici o clipă de aceasta). „Nu știu ce nu vedeți la mine. Sunt tipul perfect. Și cu toate astea, vă dați în vânt după acești bărbați enervanți, în loc să mă vreți pe mine, gentleman-ul suprem. Vă voi pedepsi pentru asta. În ziua răzbunării voi măcelări fiecare curvă blondă, răsfățată și încrezută”, a scris Elliot Roger înainte să omoare și să înjunghie șase oameni, în anul 2014, în California. El este considerat eroul incelilor.

