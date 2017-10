Despre banane, boboci si un pic de ipocrizie

Pe scurt, la balul bobocilor dintr-un liceu din Cluj (dupa hashtag-ul folosit #telecom, se speculeaza ca e vorba de Colegiul Tehnic de Telecomunicatii Augustin Maior din Cluj), fiecare concurenta la titlul „Miss Boboc” a trebuit sa manance contra-cronometru (presupun) o banana pozitionata intre picioarele unui baiat.

Nu trebuie sa ai o imaginatie bogata si nici sa fii mare amator de filme porno, ca sa-ti dai seama ca se mima sexul oral in grup. Ca sa fie cat se poate de clar: vorbim de fete si baieti de maximum 15 ani aflati intr-un spatiu public (clubul Select din Cluj). Pozele au impanzit Internetul, iar comentariile au curs cu miile.

Citindu-le, in mintea mea s-au nascut cateva intrebari:

1. Oare nu exista nici un adult prezent in acel club la momentul desfasurarii acelei probe? Mi-e greu sa cred. Din cate stiu eu, „pe vremea mea” la Balul Bobocilor veneau cel putin dirigintii claselor a noua si directorul scolii. Asadar, cine sunt adultii care au asistat la asa ceva si nu au oprit imediat desfasurarea evenimentului?

2. Ce are de spus inspectoratul scolar? E un eveniment desfasurat in afara orelor de program, dar totusi institutiile statului se vor ascunde in spatele acestui pretext ca sa nu ia o pozitie oficiala?

3. Oare era necesar ca cei care au distribuit informatia sa puna musai si poze? Stim ca o imagine face cat o mie de cuvinte si ca goana dupa click-uri si reactii ne intuneca mintea si (deontologia), dar, hei, vorbim despre niste copii! Si da, ar putea fi fiica ta intr-o poza pe care o comenteaza deopotriva ipocritii de serviciu, patologicii si pedofilii. Sau cei care spun ca in pozele respective sunt viitoarele video-chatiste sau boboacele de la centura. Oare nu cumva e si un pic de placere vinovata in distribuirea acestor poze? Ca atunci cand vedem un accident pe strada si incetinim viteza ca sa inregistram toate detaliile morbide?

4. Si daca tot vorbim de ipocrizie, oare nu vi se pare un pic deplasat sa o invocam in aceasta situatie? Da, exista studiul OMS care arata ca la varsta de 15 ani, 33% din baieti si 11% din fete si-au inceput deja viata sexuala, iar 25% dintre acestia au inceput-o chiar inainte de 13 ani, dar oare Balul bobocilor este spatiul in care se aboleste total intimitatea? Oare nu se incurajeaza astfel bullying-ul si hartuirea ulterioara a acelor fete? Oare nu deschidem o cutie a Pandorei? Ba mai mult, lasam niste adolescenti sa se joace un pic cu ea.

5. Oare, in aceste conditii, inca mai consideram inutila sau deplasata educatia sexuala in scoli? Nu mai bine s-ar raporta copiii nostri la sexualitate firesc si echilibrat decat influentati de filmele porno, in care femeia este obiectificata si prezentata intr-o pozitie inferioara?

6. Oare nu cumva blamam din nou victimele? Oare atat de repede am uitat de #metoo?

7. Oare care ar fi fost reactia Internetului daca in acele imagini apareau niste concurenti la Mister Boboc, pusi sa linga frisca de pe o savarina? (Sper ca nu va veti oripila de similitudine! Si da, imaginea cu prajitura e veche de vreo 16 ani, si folosita intr-un context cvasi-similar, de cand trupa Vunk canta: „Vreau sa dau mereu / La pustoaice de liceu / Prajitura cu jeleu. / Dragostea o las pe mai tarziu… un pic mai tarziu”. Doar ca atunci nu exista Facebook ca sa ne oripilam in gura mare, nici atata „politically corecteness”, asa ca melodia era difuzata la greu la radio si fredonata cu amuzament si voluptate).

