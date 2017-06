Design, culoare si minimalism

Cu o forma atractiva, subtire si fiabil, varful de gama, cu tehnologiile de succes Ambilight si Ultra HD, aduce camera de zi la viata. Ca si restul modelelor, Black Star se mandreste cu o claritate incredibila si cu o paleta de culori extrem de bogata, alaturi de negrul cel mai intens. Rezultatul este o imbunatatire generala a performantei de 50% in materie de corectare a sursei, claritate, culoare si contrast. Noua gama Philips TV are un design premium, adaugand stil si eleganta in orice incapere. Black Star impresioneaza acolo unde ochiul este mai sensibil: miscare, contrast, culoare, claritate si sursa.

Culorile prind viata, iar tehnologia Ambilight face ca ecranul sa para si mai mare. Celelalte modele sunt la fel de atractive. Philips 7502 este cunoscut ca fiind „Pixel Precise”, cu o imagine 4K Ultra Slim LED si un sunet de neegalat. Celelalte propuneri de la Philips pentru acest an sunt televizoarele „Ultra High Def” Philips 6412 Si „Floating 4K” – modelul Philips 6482 Ultra Slim LED. Acesta este cu adevarat o incantare pentru ochi.

Noua gama Philips TV are un design reinnoit, sofisticat. Chief Designer-ul Philips Rod White explica: „Consumatorii ies din recesiune, si totusi simt nevoia sa dea dovada de o anumita moderatie. Noi am avut sarcina sa cream design-uri adecvate pentru acesti consumatori, care apreciaza in general un interior minimal si au obiceiuri de achizitionare selective, in incercarea de a reduce aglomerarea de obiecte din casa. Cuvintele cheie pentru acestia sunt: elegant, durabil si la moda. Bineinteles, cu respect pentru tehnica si maiestrie. Astfel, noul nostru design pune accent mai mult pe rafinament si durabilitate decat pe grandoare”.

Tot Rod White a explicat importanta culorilor in viata oamenilor: “Oamenii pot distinge pana la 10 milioane de culori diferite. Fiecare culoare are un anumit efect asupra creierului care ne influenteaza, intr-un fel sau altul, starea sufleteasca. Rosul, de exemplu, creste nivelul de energie si starneste emotiile, movul trimite oamenii intr-o stare de somnolenta, in timp ce galbenul este reconfortant pentru emotii. Haideti sa ne imaginam care este impactul total al acestor culori afisate pe ecranul televizorului. Cu tehnologia Ambilight, utilizatorul are parte de o experienta imbunatatita si captivanta.”

Intreaga colectie Philips TV 2017 va fi disponibila in magazine in urmatoarele patru luni. Pentru mai multe informatii, viziteaza site-ul www.looksbetter.eu.