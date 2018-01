De vorbă cu un poet atipic și misterios – Iv cel Naiv

A fost o provocare să creeze pentru o persoană necunoscută o poezie personalizată care să atingă o coardă sensibilă. Bineînțeles că a reușit, ne-a uimit pe toți cu rezultatul , iar aniversarea cu pricina a fost printre cele mai frumoase din câte am organizat.

Se anunță vremuri mai blânde pentru poezie – ba chiar a fost celebrată și în cadrul Premiilor Nobel de anul acesta. Rimează societatea lui ”like” și ”share” cu poezia?

Nu știu dacă mai rimeaza pentru că unul dintre trendurile poeziei e să nu mai rimeze. Oamenii au început să vadă rima ca pe ceva vechi, fix, prea fix, care mai degrabă îngrădește, decât eliberează. Așa că, nu știu dacș vremurile vor fi mai blânde pentru poezie, dar, cu siguranță vor fi libere. Poezia este despre libertate, cred că e una dintre cele mai libere posibilități de exprimare artistică. Și începe să se simtă asta și aici, la noi, în țară asta în care, acum ceva ani poezia era ceva de neînțeles, complicat și elitist. Se poate scrie poetic și despre un pix. #poezieintoate

Care sunt cuvintele cheie ale versurilor tale de zi cu zi?

Scriu mult despre iubire pentru că mă preocupă subiectul. Scriu despre univers pentru că mă copleșește. Scriu despre oameni pentru că sunt infiniți ca universul și frumoși ca iubirea. Nu știu dacă am cuvinte cheie. Dar știu că pot deschide uși oamenilor cu versurile mele.

Oamenii iti adora poeziile – te-ai imaginat de la inceput poet sau e un vers nascut pe parcurs?

Eu sint inginer, am terminat Politehnica. Am ajuns sa scriu serios la 30 si ceva de ani. Timid, fara incredere si destul de convins ca ceea ce fac nu e interesant pentru ceilalti. Dar am reusit sa devin unul dintre poetii contemporani cei mai indragiti de oameni. Povestea asta a mea ar trebui sa fie o incurajare pentru toti oamenii care simt ca au ceva de spus s-o faca. Daca e bine sau rau, valoros sau nu, or sa afle mai tarziu. Dar trebuie sa isi ofere aceasta frumoasa libertate de a incerca. In curand, o sa ii pot ajuta sa faca asta pe poezievie.ro

Ce face un poet contemporan? Ce și-ar dori să facă?

Traiesc contemporan. Merg la teatru. Fac povești din emoticoane prin chaturi. Călătoresc prin lume. Muncesc mult. Mut mobila. Gătesc. Merg pe sârma asta invizibilă dintre cine sunt și cine aș vrea să fiu, cu speranța că nu o să cad în mine. Aș vrea să pot inventa un mecanism care să transforme iubirea în energie electrica. Pentru ca oamenii să poată iubi intens, sustenabil.

Ce rimeaza in universul tau cu inspiratia – ce te mai inspira?

Poti gasi inspiratie in orice daca exista dorinta in tine. Dar sint surse de inspiratie care te pot ridica din cele mai abisale leneveli. Una dintre resursele mele inepuizabile de inspiratie este omul – cu toata orbirea, stralucirea, grandoarea, efemerul, neoboseala, si optimismumul lui.

Care sunt planurile de viitor ale lui Iv?

O-ho! Am câteva: vreau să îmi aduc identitatea vizuală în prezent – tocmai lucrez la asta, vreau să fac o platformă de încurajare a celor care vor să scrie poezie (în curând pe poezievie.ro), vreau să scriu versuri pentru o formație foarte în voga, vreau să fac niște proiecte de street art. Și, în timpul ăsta, să continui să scriu.

Ți-ar plăcea să ai o superputere? Crezi că supereroii scriu poezii? Este poezia o superputere?

Sunt deja scriitor și asta e o superputere. Pot ucide personaje. Pe altele le pot ridica în al nouălea cer. Pot da viață într-un cuvant și pot darâma orașe întregi în câteva fraze. Uite-așa, doar cu un pix în mână.

I wonder – în ce vers s-ar integra? Cum ai primit propunerea de a ajuta cauza noastră, printr-o asemenea experiență?

I wonder e un surprinzător magazin/În care poți să cumperi bucuria de a ajuta, măcar puțin.

