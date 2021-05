De văzut: The Unseen Story of a Future Community, la ALTelier

Se deschide expoziția The Unseen Story of a Future Community, la ALTelier, strada Știrbei Vodă nr.138, casa de cărămidă din grădină, la etajul 1. Astfel, o nouă comunitate artistică din București încearcă să își scrie povestea alături de public.

În expoziția The Unseen Story of a Future Community, artistele vizuale Andreea Gîrleanu, Cristina Matei, Diana Păun, Sabina Suru și Alina Uşurelu (care este și curatoarea expoziției și inițiatoarea ALTelier), expun o serie de instantanee fotografice realizate analog, serie pe care publicul este invitat să o completeze și continue. Vizitatorul poate aduce cu sine un film foto developat de pe care va expune, revela și fixa o imagine pe hârtie foto argentică în camera obscură de la ALTelier, ajutat de una dintre artiste. Imaginea aleasă va fi plasată pe sticlă, unde se găsesc cele 48 de locuri rezervate publicului.

„ALTelier este un loc de întâlnire al oamenilor, al ideilor și al mijloacelor de expresie, caracterizat de sincretism, experiment și intimitate”, afirmă artista Alina Ușurelu, curatoarea expoziției. Ea continuă: „Expoziția The Unseen… , la fel ca și întreg programul cultural pe care îl propun, se definește prin participarea și implicarea publicului mai mult decât în cadrul tradițional al unei expoziții sau al unei săli de spectacol. Concret, îmi doresc să fim o comunitate în care să găsim inspirație, sprijin și apreciere.”

„Explorăm nevăzutul pentru că ne interesează procesul artistic, nu rezultatul, iar procesul este cel care nu se vede. The Unseen Story of a Future Community este un exerciţiu de imaginaţie. Cum putem crea o comunitate? Cum putem crea o poveste comună fără să ştim sfârşitul ei? În ultima vreme ne confruntăm din ce în ce mai des cu neprevăzutul, cu schimbări radicale de la o zi la alta. Prin această expoziţie încerc o simulare a vieţii cotidiene transmisă printr-un experiment artistic participativ”, arată prezentarea curatoarei.

Artistele ale căror lucrări fac parte din expoziția The Unseen Story of a Future Community

Andreea Gîrleanu

„Artistă (dar nu știu de care). Mă duc către culori, simboluri, texturi și nerostite. Îmi petrec timpul într-un labirint verde, uneori ruginiu, alb sau negru. Intimitate sau observare. Pietre, pene și cântecul apei în vale. Cumva tot atrag animale. Deseori mă întorc către stele. Folosesc aparatul foto pentru a retrăi infinit ceea ce simt în doar câteva momente.”

Cristina Matei

„M-am învârtit în jurul Soarelui de vreo 27 ori, am aterizat în București, am absolvit secția Cinematografie la UNATC, am pornit într-o analiză de-o viață a caracterului uman și încă mă caut și mă tot descopăr. Fotografia e virus vechi și e adânc pătruns, e coconul meu și e în perpetuă schimbare, îndeplinește funcții neașteptate și reprezintă o punte de relaționare prin care încerc să scot la iveală ce e viu într-un moment dat. Exersez tăcerea și vorbitul fără cuvinte și încerc să mișc invizibilul din oameni. Mă pregătesc să devin psihoterapeut și caut forme care să îmbine arta și mișcarea cu psihologia. Până atunci, ca job oficial, sunt furnizor de stări.”

Diana Păun

„Caut să experimentez memorii dincolo de limitele impuse de timp, spațiu sau materialitatea prin imagine. În căutarea mea sunt interesată de teme precum: intimitatea socială, trecerea timpului, spațiu, arta în raport cu societatea.”

Sabina Suru

„Sunt o artistă multimedia cu focus pe noțiune de fotografic ca unealtă științifică, unealtă de recoltare și intimare a cunoașterii. Proiectele mele pun sub semnul întrebării condițiile de apariție a imaginii în contextul viziunii instrumentalizate și, în cele din urmă, a identităţii instrumentalizate și canalele de comunicare. Folosind asamblaje optice din prisme, lentile și alte fragmente optice, extrase din instrumente medicale sau militare etc., direcția esențială a cercetărilor mele curge în geografia imaginii fizice în raport cu cea orientată / percepută. Același concept este dezvoltat prin utilizarea diferitor procese chimice și fotografice vechi / învechite / alternative, holografie și film.”

Alina Uşurelu – EZA

„Artistă multimedia. Folosesc imaginea, corpul şi vocea ca să deschid uşi către lumi nevăzute. Îmi caut mereu aparatul de fotografiat în vise atunci când descopăr imagini pe care vreau să mi le amintesc şi îmi place să blurez graniţele dintre medii. Am descoperit un alt eu pe care o cheamă EZA. Ea îşi ascultă mereu intuiţia şi crede în magie.”

ALTelier este un spaţiu gestionat de artiști, la intersecţia dintre arte vizuale şi performative, axat pe proces. ALTelier susține tinerii artiști, promovează diversitatea și construiește o comunitate. Poți urmări ALTelier pe Facebook şi Instagram.

Programul expoziției The Unseen Story of a Future Community începe cu vernisajul pe data de 7 mai, între 15:00 -19:00, și 8 mai, 12:00 -19:00. Pe 19 mai, de la ora 18:00, este programat un artist talk, iar finisajul urmează să aibă loc pe 5 iunie, 15:00 -19:00, și 6 iunie, 12:00 -19:00. Pentru vizite în afara programului este necesară o programare pe WhatsApp la numărul de telefon 0737522633. Evenimentul se desfășoară cu respectarea normelor de distanțare socială impuse de situația sanitară curentă.

Evenimentul este produs de ALTelier în parteneriat cu Asociaţia Developing Art.

Parteneri instituţionali: Centrul Naţional al Dansului București (CNDB), Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI)

Foto: lucrări foto originale, prin amabilitatea artistelor

