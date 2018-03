De văzut: expoziție Adelina Ivan la galeria Anca Poterașu

De pe 15 martie și până pe 3 mai, vezi la galeria Anca Poterașu (din strada Plantelor, la numărul 58), expoziția artistei Adelina Ivan, „A restaura sau cum structurile stabile au nevoie de gesturi fragile / To restore or how the stable structures need frail gestures”, curatoriată de Anca Verona Mihuleț-Kim. Dacă, până acum, îți era familiară figura Adelinei din postura de designer vestimentar, ai acum ocazia să o cunoști într-o altă ipostază, cel puțin la fel de interesantă.

Lucrările semnate de Adelina Ivan vorbesc despre seturi de gesturi repetitive, o cronologie care se desfășoară în falduri și spații de rezistență unde un substitut al sinelui își caută condiția sunt elemente care delimitează un univers conceptual unde misterul lucrurilor este protejat.

Expoziția „A restaura sau cum structurile stabile au nevoie de gesturi fragile” urmărește tocmai rearanjarea acelor lucruri și stări care revelează traseul conceptual al Adelinei Ivan, o artistă care în ultimii ani a surprins restructurarea timpului în fața ochiului critic al unui prezent fragmentat.

Obsesia pentru corp și trecutul personal atât de evidente în proiectele anterioare, cum ar fi lucrarea video „Atena adjusting her sandal” [Atena ajustându-și sandaua], prezentată în 2016 la ODD în București, sau complexul de obiecte și video din expoziția „Frugalitas Severitas Fidelis”, care a avut loc la Tranzit București tot în 2016, au fost înlocuite de experimente în direcția compunerii relației dintre obiect și spațiu. Artista Adelina Ivan declară că din aceste explorări a rezultat „un fel de transformare reciprocă în care obiectul este conținut de spațiu, iar spațiul este înghițit de obiect, determinând un organism compus din piese cu fragilitate încorporată, gata să se destrame pentru a se reconstrui apoi. Procesul de transformare continuă a obiectului vestimentar, al țesăturii, prezervarea memoriei hainelor, interacțiunea dintre diferitele materiale, dinamica spațiului și a timpului sunt transpuse în instalațiile spațiale din această perspectivă”. (fragment din textul curatorial semnat de Anca Verona Mihuleț-Kim)

Imagine deschidere – Circle Back video 12′, 2018 / video-still

Imagine 1 – Interval, instalație din material textil, dimensiune: 50x40cm

Imagine 2 – desen pe hârtie, schiță 30x21cm

Foto: prin amabilitatea artistei

