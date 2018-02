De Valentine’s Day, un volum de poezie ține loc de bilet la filmul Paterson

Cuplurile care vin la cinema cu o carte de versuri plătesc un singur bilet la avanpremiera filmului, care va avea loc pe 14 februarie, la Cinemateca Union din București, ora 19:00. Paterson, cea mai recentă producție a regizorului american Jim Jarmusch, va intra în cinematografele din România începând cu 16 februarie.



Paterson, filmul care redă atmosfera din „orașul poeților”

Filmul Paterson redă atmosfera aparte din „orașul poeților”, Paterson, New Jersey. Este locul de unde provin scriitori precum William Carlos Williams, reprezentant al modernismului și imagismului în literatură, respectiv Allen Ginsberg, figură centrală a mișcării Beat Generation.

Caracterizată de critici ca fiind „…unul dintre cele mai luminoase filme ale lui Jim Jarmusch”, pelicula prezintă rutina unui șofer de autobuz (Adam Driver) îndrăgostit de soția sa Laura (Golshifteh Farahani), de poeziile lui William Carlos Williams și de orașul al cărui farmec îl descoperă în fiecare zi, la fiecare pas. În fiecare zi, șoferul de autobuz vede poezie, gândește poezie și scrie poezie. Spectatorul aude versurile și, în același timp, le vede scrise pe ecran. Le trăiește.

Poeziile „în stilul” lui William Carlos Williams au fost scrise special pentru acest film de de Ron Padgett, unul dintre poeții preferați ai lui Jim Jarmusch. Cu o excepție: unul dintre poeme îi aparține însuși regizorului!



Filmul „Paterson” a fost nominalizat la Palme d’or la Festivalul de la Cannes 2016, unde a și obținut un inedit premiu Palm d’Og, inventat special pentru buldogul Neille, care a devenit astfel primul câine premiat la Cannes. Pelicula a mai obținut alte șase premii importante la festivaluri internaționale, precum Boston Online Film Critics Association, FEST International Film Festival, Iowa Film Critics Awards, dintre care trei pentru actorul Adam Driver (Los Angeles Film Critics Association Awards, Sant Jordi Awards, Toronto Film Critics Association Awards).

Jim Jarmusch este unul dintre cei mai importanți regizori de film independent american, care a obținut peste 30 de premii în peste 30 de ani de carieră. Printre acestea se află cinci premii la Cannes (pentru Stranger Than Paradise, Mystery Train, Coffee and Cigarettes sau Broken Flowers), două la Locarno, unul la Sundance Film Festival etc.

Adam Driver (35 de ani) s-a făcut remarcat prin roluri din filme precum Inside Llewlyn Davis, Hungry Hearts, Star Wars: Episode VII – The Force Awakenes și acum Paterson, roluri pentru care a obținut deja 7 premii importante.

Actrița care o interpretează pe Laura, personajul principal feminin, Golshifteh Farahani (35 de ani), este de origine iraniană, a fost căsătorită cu regizorul francez Louis Garrel, a studiat pianul, locuiește la Paris și a obținut primul premiu la vârsta de 14 ani pentru rolul din „The Pear Tree”.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK