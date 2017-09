De ce trebuie sa te intalnesti cu mai multi tipi in acelasi timp

Daca totusi ti-ai invins prejudecatile, sper ca vei descoperi ca a te intalni cu mai multi tipi in acelasi timp este mai degraba o dovada de intelepciune si o solutie pragmatica (pe care hai sa o numim „maximizarea sanselor”) decat dovada unei lipse de morala.

Asadar, sa zicem ca te-ai hotarat sa explorezi mai mult in ceea ce priveste viata ta amoroasa. Sa presupunem ca sansa (sau aplicatiile de dating), sau puterea ta de atractie sau o constelatie norocoasa (sau toate astea la un loc) sunt de partea ta si, prin urmare, in jurul tau graviteaza mai multi barbati interesati de tine. Asadar, cum gestionezi aceasta situatie, fara sa intri in panica sau fara sa te simti vinovata?

Un alt scenariu (posibil si el) ar fi sa-ti pice un tip cu tronc, sa te indragostesti pana peste cap de el si…sa sfarsesti cu inima franta. Ti s-a intamplat vreodata asta? Daca situatia ti se pare familiara, poate ar trebui sa citesti mai departe…

Mie una mi se intampla adesea sa ma intalnesc cam cu trei tipi simultan. Nu, nu incerc sa stabilesc vreun record; din contra, telul meu este destul de simplu: sa intalnesc un barbat cu care sa am mai mult de trei intalniri, in speranta ca asta va duce la o relatie consistenta si de durata. De obicei, barbatii se auto-selecteaza dupa cateva intalniri. Dar asta nu am cum sa aflu decat intr-un singur fel: intalnindu-ma cu ei. De aceea, sunt o sustinatoare a „intalnirilor la volum” (iar statistica este de partea mea!). Da, am avut o perioada in care m-am intalnit cam cu vreo 20 de barbati in opt saptamani.

Dar, sa ne intelegem, nu sustin ca ar fi bine sa ai mai multe relatii pe termen lung in paralel (din punctul meu de vedere, asta denota o lipsa de loialitate si, totodata, este si foarte solicitant emotional, plus ca necesita resurse consistente de timp). Din punctul meu de vedere, putem vorbi de „dating” doar daca ne referim la primele patru intalniri dintr-o serie de zece. Atunci cand decideti sa faceti sex, cred ca ati trecut deja in urmatoarea faza a relatiei. Totusi, chiar si atunci este bine sa clarificati termenii acesteia: este o relatie bazata pe exclusivitate? Amandoi sunteti de acord cu asta?

Daca lucrurile sunt neclare sau ati decis sa va pastrati optiunile deschise, atunci nimic nu te impiedica sa cauti si alti potentiali parteneri. Prin urmare, vreau sa spun cat se poate de clar: cateva intalniri cu un tip nu inseamna, sub nici o forma, ca ai deja o relatie cu el. Vreau sa subliniez asta, pentru ca n-ar trebui sa te simti atasata emotional de un barbat cu care te-ai vazut doar de cateva ori pana la punctul in care sa te simti vinovata ca te mai vezi si cu alt tip.

Problemele apar atunci cand femeile se simt prematur atasate de un barbat, astfel incat ajung sa nu-si mai doreasca sa se vada si cu altii. Practic, ele isi limiteaza astfel optiunile inainte de a fi sigure ca se gasesc pe un teren solid. Cam asa apar dezamagirile: atunci cand crezi ca ti-ai gasit „alesul” dupa doua intalniri, iar el nu te mai suna vreodata.

Iata cateva motive pentru care este o buna strategie sa te intalnesti cu mai multi tipi in acelasi timp, atunci cand esti in cautarea iubirii (desi pare o contradictie in termeni):

1. Este amuzant si incitant;

2. Este un mod eficient prin care sa gasesti un barbat cat mai aproape de ceea ce-ti doresti;

3. Este o modalitate prin care sa-ti intaresti increderea in propria persoana, dar si prin care sa-ti imbunatatesti abilitatile de dating (comunicare, flirt, inhibarea timiditatii – daca e cazul);

4. Te impiedica sa te concentrezi doar pe un singur barbat, atunci cand asta ar putea fi inca o miscare pripita;

5. In felul acesta nu mai esti tot timpul disponibila, ceea ce iti sporeste atractivitatea;

Multe femei cad in capcana exclusivitatii premature. Practic, se trezesc atasate emotional de un barbat care se dovedeste a fi nepotrivit pentru ele, doar pentru ca si-au concentrat exclusiv atentia asupra lui inainte de a-l cunoaste suficient de bine. Sfatul meu este sa eviti (pe cat posibil) sa te atasezi intr-un stadiu incipient al relatiei si sa incerci sa ramai cu inima si mintea deschisa.

Da, cu alte cuvinte, te incurajez sa devii adepta „intalnirilor la volum”. Vei simti mai putina presiune asupra ta si, in cazul in care vei avea parte de o intalnire dezastruoasa, nu va fi sfarsitul lumii! Si nu uita: cu cat intalnesti mai multi barbati, cu atat e mai plauzibil sa-l intalnesti pe acela cu adevarat potrivit pentru tine!

