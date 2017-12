De ce nu ar trebui sa spui tu primul “Te iubesc!”

Chiar si asa, sunt unele momente in care trebuie sa analizezi circumstantele inainte sa spui cuvinte mari. Tocmai de aceea am pregatit 7 motive pentru care ar trebui sa astepti si sa nu spui primul “te iubesc” al relatiei.

Relatia este la inceput

Pare ceva elementar, dar daca sunteti impreuna de o luna sau mai putin, sansele ca voi sa va iubiti deja sunt foarte, foarte, FOARTE mici, indiferent de cat de bine va simtiti unul in prezenta celuilalt. Cu totii am fost acolo: intalnesti pe cineva cu care te intelegi minunat si te conectezi la un cu totul alt nivel. Simti ca ai gasit ceva special si in sfarsit vezi cum e dragostea adevarata.

Sa nu ne grabim, totusi. Cand cunosti o persoana de doar cateva saptamani nu ai vazut chiar toate laturile personalitatii lui/ei, deci clar nu poti sa spui ca esti indragostita din toate punctele de vedere. “Te iubesc” implica acceptarea unei persoane exact asa cum este, cu bune si cu rele, iar ca sa fim sinceri, in perioada de inceput, partile mai putin bune sunt ascunse destul de bine si nu au iesit inca la suprafata.

Ai multe asteptari si crezi ca o declaratie de iubire le va rezolva

Daca ai impresia ca “Te iubesc” va indica faptul ca vrei sa va mutati impreuna, sa cumparati un caine, sa va logoditi si apoi sa faceti o nunta uriasa, trebuie sa incetinesti putin. O declaratie de genul acesta trebuie facuta fara a astepta ceva in schimb, nu pentru a incerca sa manipulezi comportamentul partenerului tau.

El a incheiat de curand o relatie de lunga durata

Sa gasesti o persoana speciala dupa o despartire grea este un subiect deja complicat. Daca mai adaugam si sentimentele ciudate de tranzitie, si presiunea de a intoarce un “te iubesc” spus prea devreme, avem o reteta pentru dezastru. Daca partenerul tau este recent iesit dintr-o relatie de lunga durata, da-i putin timp sa respire si sa-si puna ordine in ganduri. Daca intr-adevar sentimentele dintre voi sunt de necontestat, nu va intarzia sa marturiseasca el ceea ce simte atunci cand va fi pregatit.

Tu tocmai ai terminat o relatie de lunga durata

Revenim. Chiar daca pare ca el e alesul, si chiar daca va intelegeti perfect si nu il deranjeaza nici faptul ca esti proaspat iesita dintr-o relatie lunga, acorda-ti timp pentru a te convinge ca totul este asa cum pare.

In prima parte a unei noi relatii te vei simti oarecum usurata si, fara sa vrei, il vei compara pe noul partener cu cel vechi. Motivele pot fi unele chiar reale, si noul iubit poate fi un tip grozav chiar si fara sa il compari cu fostul. Doar timpul iti poate spune insa daca e doar emotia unui nou inceput sau cu adevarat o legatura speciala.

Tocmai ai terminat de.. petrecut

Stiti ca, de obicei, adevarul e spus de catre copii si oameni care consuma alcool, dar asta nu inseamna ca primul “te iubesc” trebuie sa fie impulsionat de aburii de alcool. Prima declaratie ar trebui sa fie venita din suflet, si mai ales sa fie venita la momentul potrivit. Cea mai buna decizie in cazul de fata e sa astepti pana a doua zi, si daca inca mai simti nevoia sa ii marturisesti dragostea, o poti face cand sunteti amandoi confortabili cu discutia.

El a trecut recent printr-un eveniment traumatizant sau a pierdut pe cineva drag

E de inteles ca acesta ar putea fi un moment bun in care sa ii arati cat de puternica e relatia voastra si ca esti intr-adevar acolo pentru el orice s-ar intampla. Sunt multe moduri in care poti sa ii arati lucrurile astea, fara a face intreaga situatie sa fie despre tine sau despre relatia dintre voi. Poti oricand sa spui ca ii esti alaturi fara a adauga la deja existenta furtuna de sentimente si ganduri din momentul greu prin care trece. Cel mai bine lasa-i putin timp sa se vindece si sa isi rezolve problemele personale, ca mai apoi sa ii poti spune marele “te iubesc”.

Te simti obligata sa o spui

Mi-ar fi placut sa nu fie necesar si motivul acesta pe lista, dar, din nefericire, e ceva prin care multe dintre femei trec. Nu de putine ori simtim ca ar trebui sa spunem anumite lucruri dintr-o serie de motive care nu sunt neaparat legate de o relatie sanatoasa.

Fie ca te simti presata sa ii spui ca il iubesti pentru ca sunteti impreuna de mult timp, pentru ca vrei sa iti justifici legatura cu el, pentru ca te simti vinovata sau pentru ca ai impresia ca e singurul lucru care l-ar face sa isi exprime afectiunea fata de tine, tine minte ca declaratiile spuse din obligatii nu definesc deloc ceea ce inseamna dragoste.

Daca simti ca ar trebui sa ii spui “te iubesc” mai des decat o simti, nu te pacali singura vorbind lucruri pe care nu le crezi. Atunci cand vine vorba de sufletul tau, nu datorezi nimic nimanui.

Text: Ruxandra Urziceanu

Foto: Shutterstock