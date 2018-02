Dan Negru și Ursul de Aur: despre ursul “din fund” și ipocrizia românească

Dan Negru și Ursul de Aur de la Berlin fac valuri pe internet. Și asta pentru că prezentatorul TV a luat o “fermă atitudine” pe contul propriu de Facebook împotriva peliculei premiate a regizoarei Adina Pintilie, “Nu mă atinge-mă”.

Dar iată ce s-a întâmplat.

Adina Pintilie a câștigat un trofeu prestigios pentru filmul ei despre intimitate. Pelicula “Touch Me Not”, o coproducție România, Olanda, Franța, Germania, Bulgaria și Cehia, vorbește despre intimitate – o temă care generează încă dezbateri, mai ales atunci când este vorba despre intimitatea și sexualitatea unei femei de 50 de ani.

Ca de obicei atunci când cineva din România primește o astfel de distincție, rețelele sociale au explodat de felicitări – ne plac reușitele altora, mai cu seamă când avem impresia că se răsfrâng, măcar un pic, și asupra noastră.

Dar acesta este un detaliu care nu contează la fel de mult precum, de exemplu, faptul că proiectul Adinei Pintilie a fost refuzat în două rânduri de Centrul Național al Cinematografiei, de unde trebuia să obțină finanțare (după cum observa producătoarea Ada Solomon), același centru care a sprijinit cu bani în multe rânduri producțiile sforăitoare ale lui Sergiu Nicolaescu… Nici asta nu mai contează.

După ce au curs felicitările în online – inclusiv de la Președintele României a lăudat-o pe regizoare – au apărut și detractorii. Printre aceștia, prezentatorul TV, cunoscut țării ca un apărător fervent al moralei… Până să vă alertați, vă spun că aceasta ar fi trebuit să fie o ironie.

Dan Negru și Ursul de Aur – o poveste despre ipocrizie

Atât de lezat a fost prezentatorul TV Dan Negru de Ursul de Aur al Adinei Pintilie încât a reacționat pe propriul cont de Facebook, aruncând cu venin.

“Bagati-va “Ursul de aur” in fund ! Daca as posta aici imagini din film, FB mi-ar dezactiva contul. O femeie incearca sa-si vindece frigiditatea platind un barbat sa se masturbeze in fata ei. Si ala sta si se masturbeaza. Iaca filmu’. Stiu,nu inteleg eu masturbarea ca arta.Dar toti “Ursii de Aur” fac sali goale de cinema,filme ieftine cu curve si injuraturi vandute fraierilor drept arta. Pe piata libera sunt falimentare,n-au public. Bagati-va “Ursii” in fund !”

Am păstrat, pentru amuzament, greșelile autorului. Dar, dincolo de componenta amuzantă, să analizăm un pic conținutul discursului pe care Negru îl aruncă în spațiul public. Conform distinsului realizator și prezentator TV, frigiditatea nu poate fi un subiect, masturbarea nu are cum să fie artă, iar filmele premiate la Berlin (sau în alte părți) sunt dezastre de public. Lui Negru nu îi convine defel nici ideea că un bărbat poate fi plătit ca să se masturbeze în fața unei femei, „și ăla stă și se masturbează” – nu încape în mintea lui un tip de sex work în care exploatatul să fie bărbat. Și iată cum ajunge la concluzia că filmele care prezintă astfel de inepții sunt “filme ieftine, cu curve și înjurături, vândute fraierilor drept artă”. Ca un om care știe bine ce vinde el însuși publicului, Dan Negru trebuie să își asume și opiniile despre film, dar și conținutul propriilor emisiuni.

Iar ca un om care nu promovează doar valori și care s-a trezit peste noapte să critice un film pe care nu l-a văzut nimeni, Dan Negru nu prea are ce să comenteze despre Ursul de Aur al Adinei Pintilie. Și asta pentru că, în mod evident, accesul său de furie de pe Facebook este unul ipocrit. Pentru că nu ai cum să faci emisiunile pe care le faci și să vorbești despre “filme ieftine”. Trebuie să îți vezi mai întâi în propria ogradă, respectiv televiziune, și abia apoi să comentezi ce fac alții. Trebuie să îți verifici propriul limbaj (“băgați-vă Ursul de Aur în fund!”), înainte de a considera că poți să emiți opinii despre decența artei (care, oricum, nu a fost niciodată o necesitate).

Dar reacția ipocrită a lui Dan Negru vs. Ursul de Aur nu este singura de acest fel, așa cum nu sunt singuri nici bigoții care se reped să desființeze munca unui om, doar pentru că subiectul acelei munci le lezează valorile medievale.

Un alt exemplu este deputatul PNL Andrei-Daniel Gheorghe, și el atacat de același Urs de Aur al Adinei Pintilie.

“Sincer să fiu nu cred că avem de ce să ne mândrim că periodic vreun film făcut la noi în țară câștigă vreun urs pe la Berlin. Aceste premii se dau pe criterii pur ideologice și au puține legături cu arta cinematografică autentică. Și la Berlin dar și la Cannes nu contează atât producția, jocul actorilor, mesajul, caracterul universal, peren ori adânc al ideilor filmului, cât contează aspecte care țin de corectitudine politică, ideologie de gen și alte componente ale marxismului cultural postmodern. Postmodernismul relativist condamnă cultura la uniformizare și trivializare forțată!”

În traducere liberă, deputatul liberal cu numele, dar nu și în doctrină (și susținător al Coaliției pentru Familie, conform publicației Adevărul, pentru că și acesta este un detaliu interesant) declamă, în cuvinte complicate, tot o ipocrizie, o frică, o pudoare pe care o maschează cu expresii devenite tabu, precum “corectitudine politică” și “ideologie de gen”. Carevasăzică, lui Daniel Gheorghe nu îi place că nu se cuvine să îi jignească pe alții cu discursuri instigatoare la ură (a se citi “corectitudine politică”) și nu prea îi convine nici egalitatea dintre femei și bărbați (celebra “ideologie de gen”). Deci filmul “Nu mă atinge-mă” nu avea cum să îi placă – nici nu e nevoie să îl vadă ca să își dea seama de asta.

Deși cei doi ilustrează perfect un curent care tot bate în ultima vreme prin țară, s-au găsit și oameni (din industria filmului, dar și dintre fanii domnului Negru de pe Facebook) care să le combată ura.

Cătălin Anchidin, promoter de film, a răspuns perfect dramei “Dan Negru și Ursul de Aur”:

“Domnule Dan Negru,

m-am tot gândit dacă să bag sau nu în seamă textul dumneavoastră de pe Facebook.

În cele din urmă am hotărât să o fac, pentru că m-am simțit mult prea jignit.

O să încep prin a vă spune că am lucrat pentru două filme care au luat “urși”: “Poziția Copilului” (Ursul de Aur) si “Aferim!” (Urs de Argint). Ambele filme au umplut sălile din România și ambele producții au depășit niște recorduri de spectatori sau de încasări la vremea lansării lor. Poate că cifrele nu sunt impresionante, dar ne mândrim cu ele pentru că am muncit pentru fiecare plătitor de bilet în parte. Ne-am luptat cu sistemul și cu toate problemele legate de distribuția filmelor în cinematografe, cu faptul că unii formatori de opinie ne-au invitat și atunci să ne băgăm urșii în fund. Și cu toate acestea am reușit.

Domnule Dan Negru, într-o țară în care televiziunile sunt mai preocupate de ceara din urechile unor vedete de carton, în care dumneavoastră faceți sau ați făcut audiență cu momente de „chiloțăreală” pe care dacă le-aș pune pe facebook mi-aș lua report instant, mai suntem și noi, ăștia cărora ne place să promovăm și altfel de produse, care poate că nu sunt accesibile tuturor, dar asta și pentru că televiziunile sunt mai degrabă interesate de subiecte tabloid decât de artă.

Cu toate acestea, nu v-am invitat niciodată să vă băgați audiențele în dos.

Data viitoare când mai aruncați cu noroi în ceva ce nu stăpâniți, ci doar presupuneți, v-aș ruga să vă uitați ce promovează postul la care lucrați și pe care, implicit, îl reprezentați.

În rest nu vă cer să vă bucurați pentru Adina Pintilie.

Ci doar să o respectați.

Și cu o precizare, ambele filme, și „Pozitia Copilului” și „Aferim!” s-au bucurat de susținerea trustului din care faceți parte!

Mulțumesc!”

Dar ce rămâne din toată această poveste, după ce se sting aplauzele, se liniștesc controversele și toată lumea se întoarce la lucruri mai urgente și mai importante este ipocrizia. Este teama noastră de intimitate – chiar subiectul filmului Adinei Pintilie. Iar la vremea la care filmul “Nu mă atinge-mă” va ajunge în cinematografele de la noi probabil că vom vedea, din nou, cum scot capul detractorii care aruncă cu gunoaie într-o femeie care a muncit și în munca ei care, deși premiată de alții, e atât de ușor desconsiderată la noi.

Înainte de a încheia această saga despre Dan Negru și Ursul de Aur vreau să vă mai spun că părerile despre filmul Adinei Pintilie sunt împărțite. Critici importanți l-au apreciat; alții, la fel de importanți (precum Peter Bradshaw de la The Guardian) i-au găsit multe hibe. Dar asta nu înseamnă decât că trebuie să îl vedem ca să ne putem da cu părerea despre el. Și poate atunci vom avea de spus mai multe și despre tema lui – mai ales când aceasta este atât de scandaloasă precum sexualitatea unei femei de 50 de ani.

Foto: PR