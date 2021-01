Daiana Anghel e acuzată de plagiat de Jen Novakovich, de la The Eco Well

Daiana Anghel, cunoscut influencer de frumusețe și îngrijire, este acuzată că ar fi plagiat conținutul unor postări ale altor persoane care activează în domeniu. Acuzațiile au apărut săptămâna trecută, după ce un cont al unei pasionate de îngrijire din România ar fi semnalat copierea unei postări lui Jen Novakovich, de la The Eco Well, chimistă specializată în cosmetice. The Eco Well este o platformă de comunicare prin intermediul căreia Novakovich intervievează cercetători din întreaga lume, postând articole și interviuri (conținut original) pe un podcast, un canal de YouTube și un blog, dar și pe pagina de Instagram @theecowell. „Motivul pentru care fac ce fac este pentru că distribuirea cunoașterii ar putea să fie mai bună în industria în care activez, așa că încerc să fac asta.”, spune ea.

Așa a ajuns Jen Novakovich să afle că una dintre postările sale ar fi fost preluată aproape cuvânt cu cuvânt de pe pagina sa de Instagram și postată, fără nici un fel de credit, de către Daiana Anghel. Postarea The Eco Well, mai jos:

Aceasta a semnalat incidentul printr-o postare: „Bună, Daiana. Mă bucur mult că îți place conținutul postat de mine. Data viitoare când postezi cuvânt cu cuvânt, ai putea să iei în considerare citarea sursei (indiferent de unde îți iei conținutul)?”.

Acuzația lui Novakovich a atras atenția pasionatelor de frumusețe și îngrijire, și curând au apărut și alte conturi care o acuzau pe Daiana Anghel de plagiat. Am vrut să aflăm ce au de spus, dincolo de postările pe Instagram, părțile implicate în acest conflict, așa încât le-am contactat pe ambele la finalul săptămânii trecute.

„După cum poți vedea într-una dintre ultimele mele postări, Daiana a plagiat penultima mea postare, Ingredients don’t lie, în română aproape cuvânt cu cuvânt. @testaholic mi-a arătat postarea ei, altfel nu aș fi văzut-o niciodată. Trecând prin ultimele sale postări, am observat un model de plagiat de la creatorii de conținut de limbă engleză. De exemplu, ultima ei postare provenea dintr-o postare recentă realizată de @funskincare. Dacă ar fi semnalat sau creditat autorii, nu aș fi avut o mare problemă cu faptul că a distribuit conținutul meu sau al altora. Dar, în loc să facă asta, ne-a luat munca, a încărcat-o într-un program de traducere, încercând să facă să pară că e vorba despre gândurile ei. Mai departe, când am confruntat-o în legătură cu asta, a pretins că sunt invidioasă pe urmăritorii ei și că am fabricat întreaga situație.”, a declarat Jen Novakovich de la The Eco Well pentru ELLE România.

Aceasta a mai declarat că problema nu ar fi că Daiana Anghel ar fi prezentat o idee similară cu a sa, ci că „acel conținut a fost tradus cuvânt cu cuvânt… ceea ce cred că este o infracțiune.” Novakovich spune și că nu i s-a mai întâmplat așa ceva de când activează în domeniu. „Lucrul comun și decent de făcut, atunci când influencerii vor să distribuie conținut, este să semnaleze printr-un tag către creatorul acelui conținut… Sau, cel puțin, să schimbe textul, utilizând propriile cuvinte.”

Novakovich spune că a observat că Daiana Anghel ar fi plagiat și conținut de pe contul lui Davin Lim, un dermatolog din Australia care descifrează, pe canalul său de YouTube și pe contul de Instagram, secretele ingredientelor din produsele de îngrijire și înfrumusețare, dar nu numai.

Am întrebat-o pe Jen Novakovich și ce și-ar dori de la Daiana Anghel în această situație: „Ei bine, în primul rând probabil ar trebui să înțeleagă că a comis o infracțiune de care poate fi acuzată oficial… Nu că sunt genul de persoană care ar face asta. În al doilea rând, ar fi drăguț din partea ei să își ceară scuze și să recunoască că a plagiat conținut. Sunt un cercetător specializat și conținutul pe care îl prezint nu este cunoscut la scară largă. Acesta este motivul pentru care fac ce fac. Este foarte jignitor ca un influencer să îmi ia conținutul și să pretindă că este ceva ce ar fi putut găsi cu ușurință în cărți sau pe alte bloguri, acest lucru nu este corect. Iar lucrul pe care ar trebui să-l facă ELLE România în lumina acestor informații – m-aș bucura să îi văd premiul retras. Cred că este oribil să primească atât de mult credit furând.”

Daiana Anghel este câștigătoarea din 2020 a premiului ELLE New Media Awards, categoria Beauty & Health. Acest premiu se acordă integral ca urmare a voturilor publicului, după ce ELLE face o serie de nominalizări pentru fiecare categorie.

„Mi se pare că Daiana este o mincinoasă patologică”, a mai declarat Jen Novakovich pentru ELLE. „Sper că veți lua asta în considerare când îi auziți feedback-ul. A plagiat în mod clar conținutul meu aici…”.

Contactată de ELLE să comenteze asupra situației, Daiana Anghel a refuzat, menționând că va reveni după calmarea situației.

