Dacă nu ai aceste 7 conversații cu partenerul după primul an de relație înseamnă că te complaci în relația nepotrivită

Să treci de punctul de un an într-o relație este important și e un mod bun prin care să îți dai seama unde merge relația ta și să judeci dacă iubirea pe care o simți este una pe care o poți transforma în ceva pe termen lung. Ar trebui să poți să îți dai seama după un an dacă partenerul te iubește și vrea ceva pe termen lung, pentru că după această perioadă ar trebui să fi trecut printr-o situație dificilă sau printr-o ceartă dură. În plus, îți poți da seama cum merge relația voastră și în funcție de conversațiile pe care le aveți atunci când lucrurile merg bine.

Totuși, chiar și dacă vă iubiți, acest lucuru poate să nu fie suficient dacă doar o persoană depune tot efortul în relație. Longevitatea unei relații nu depinde doar de cât de mult vă iubiți. Un an este o perioadă destul de îndelungată pentru a măsura compatibilitatea în termeni de efort. Nu contează cât de mult vă iubiți, atâta timp cât doar unul din voi vrea să facă relația să meargă.

Iată șapte conversații pe care este posibil să le ai în primul an, dacă partenerul tău te iubește pe cât meriți, conform experților.

1. Cum să te trateze atunci când ai probleme

Cineva care te iubește pe cât meriți va fi interesat să te ajute să treci de momentele dificile din viață. Dacă după un an, partenerul nu te-a întrebat cum te poate ajuta atunci când lucruile devin dificile, atunci poate că nu este persoana potrivită pentru o relație pe termen lung.

Trebuie să știi dacă ai un partener empatic, sau dacă te va ajuta atunci când ai probleme. Acest lucru se va întâmpla, iar un partener pe termen lung ar trebui să fie o sursă de ajutor și tu ar trebui să știi asta.

2. Conversații despre nivelul de implicare

O conversație de definire a relației apare în general devreme. Dacă acest lucru nu se întâmplă până într-un an, poate că te complaci în acea relație cu toate că îți dorești ceva serios.

Trebuie să știi după un an dacă partenerul se vede într-o căsătorie sau într-o relație pe termen lung cu tine, pentru a știi dacă aveți aceleași idealuri. Dacă asta nu este ceea ce vreți amândoi este o situație diferită. Dar dacă simți că aveți o conexiune bazată pe iubire, dar fără a avea o conversație legată de așteptările pe termen lung, atunci poate că partenerului său îi lipsește o componentă importantă.

3. Așteptările cu privire la cum arată o relație sănătoasă

Fiecare are o imagine diferită cu privire la cum arată relația ideală. Pentru o conexiune sănătoasă, probabil vei dori un partener care poate vorbi cu tine despre așteptările pe care le aveți încă din primul an de relație.

Atunci când facem doar asumpții cu privire la ceea ce își dorește partenerul, creăm o mulțime de probleme în relație. Decât să îți construiești relație pe asumpții, mai bine întreabă-ți partenerul ce constituie o relație sănătoasă și fericită în viziunea lui. Dacă standardele sale sunt mult mai joase decât ale tale, poate că nu ești în relația potrivită pe termen lung.

4. Unde vedeți că se îndreaptă relația

Chiar dacă tu ai definit relația în termenii tăi, dacă partenerul nu a vorbit despre direcția în care vede că va duce aceasta, poate că nu este destul de dedicat pe cât meriți.

5. Cum vedeți problema copiilor

Discuțiile despre copii pot părea un subiect delicat în primul an de relație, dar dacă partenerul a evitat conversația, este posibil să aveți probleme în legătură cu asta în viitor. Își dorește copii? Dar tu? Trebuie să știți dacă în viitorul vostru vor exista. Dacă partenerul nu vrea să discute despre asta, poate fi un semn că nu au intenții destul de serioase.

6. Planuri de carieră și ambiții

Chiar dacă tu și partenerul ați avut conversații despre cum o să rămâneți împreună pentru totdeauna, dacă nu puteți să vorbiți despre fapte reale, poate că relația voastră nu este atât de puternică pentru o perspectivă de viitor.

Planurile legate de carieră implică în general un grad destul de mare de incertitudine și multă muncă. După un an, este important să știți exact ce planuri are fiecare în legătură cu cariera sa. Dacă un partener plănuiește să își dezvolte o carieră puternică, iar celălalt nu are ambiții de acest gen, atunci relația poate avea probleme. Nu este necesar să luați decizii mari, dar trebuie să înțelegeți cum vede partenerul viitorul.

7. Atitudinea legată de familie

Dacă să aveți sau nu copii nu este singura problemă legată de familie pe care trebuie să o discutați. Partenerul ar trebui să poată să discute cu tine despre familie în general, deoarece familia joacă un rol semnificant în viața ta, indiferent dacă trăiește lângă tine, sau în cealaltă parte a lumii. Modul în care interacționezi cu rudele și ceea ce crede partenerul despre familia ta contează.

Text: Bianca Margarit

Foto: Imaxtree

