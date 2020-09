Cuplurile de vedete care au trecut peste provocările anului 2020

Pandemia, izolarea și distanțarea socială sunt câteva dintre provocările pe care le-am întâmpinat în 2020 și cu care încă ne mai confruntăm. Însă, chiar și în vremuri de pandemie, cuplurile de celebrități ne demonstrează că nu e chiar atât de imposibil să îți găsești dragostea!

În ciuda faptului că încă ne mai obișnuim cu noua realitate, pentru multe cupluri această perioadă a venit cu și mai multe provocări – unele dintre aceste cupluri formându-se chiar la începutul pandemiei.

Megan Fox și Machine Gun Kelly

Relația dintre Megan Fox și Machine Gun Kelly a început la scurtă vreme după ce Brian Austin Green a anunțat public că el și actrița s-au despărțit după 10 ani de căsnicie. Chiar dacă separarea s-a produs la sfârșitul anului 2019, abia în mai 2020 au anunțat oficial. Încă din luna iunie se vorbea că Megan Fox și Machine Gun Kelly ar forma un cuplu, după ce au fost surprinși de paparazzi sărutându-se. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Midnight in the Switchgrass. Pe 28 iulie, Megan Fox a publicat pe Instagram prima fotografie alături de Machine Gun Kelly, alături de o descriere emoționantă „am așteptat o eternitate până să te găsesc”, confirmând astfel și relația.

Demi Lovato și Max Ehrich

O surprinză foarte mare a venit din partea lui Demi Lovato, care acum câteva luni a anunțat că s-a logodit cu Max Ehrich, cunoscut pentru rolul din serialul Young and Restless, alături de care formează un cuplu de câteva luni. Cei doi au început să se întâlnească încă din luna martie și existau zvonuri potrivit cărora ar forma un cuplu, însă nu au comentat public. În aprilie s-au mutat împreună. La sfârșitul lunii iulie, Max Enrich a cerut-o în căsătorie pe Demi Lovato pe o plajă din Malibu, California.

Ana de Armas și Ben Affleck

Încă din luna martie se vorbea despre o posibilă relație dintre Ben Affleck și Ana de Armas. Cei doi și-au petrecut perioada de izolare împreună și au fost în mai multe călătorii, cum ar fi în Cuba, țara de origine a actriței. Ben chiar i-a făcut cunoștință iubitei sale cu cei trei copii ai săi, Violet, Seraphina și Sam, pe care îi are din fosta căsătorie cu Jennifer Garner. În iunie, Ben Affleck și Ana de Armas au mers în vacanță alături de copiii actorului, semn că relația lor este tot mai serioasă.

Ashley Benson și G-Eazy

Relația dintre Ashley Benson și G-Eazy ar fi început la scurtă vreme după ce actrița s-a despărțit de fosta ei parteneră, Cara Delevingne. Ashley Benson a fost prezentă în iunie la lansarea albumului lui G-Eazy, Everything’s Strange Here. În plus, pe lângă faptul că au fost surprinși în mai multe ocazii ținându-se de mână și sărutându-se, în luna august se zvonea că Ashley Benson și G-Eazy s-ar fi logodit, actrița fiind fotografiată purtând pe deget un inel strălucitor care ar fi putut fi unul de logodnă.

Ariana Grande și Dalton Gomez

În februarie, Ariana Grande a fost surprinsă într-un bar din Northridge, California, în compania unui bărbat misterios, care se pare că ar fi fost Dalton Gomez. În timpul pandemiei, o sursă a declarat pentru People că ei își petrec perioada de izolare împreună în casa pe care Ariana Grande o are în Los Angeles. Născut în California de Sud, Dalton lucrează ca agent pentru compania imobiliară de lux Aaron Kirkman Group.

Nina Dobrev și Shaun White

Potrivit People, Nina Dobrev și Shaun White și-ar fi început relația în luna martie, iar în timpul pandemiei și-ar fi consolidat-o. Ei au fost surprinși plimbându-se cu bicicletele în Malibu. O vreme au vrut să păstreze relația secretă, însă au decis abia la sfârșitul lunii mai să își facă publică relația.

Brad Pitt și Nicole Poturalski

Brad Pitt și Nicole Poturalski s-au bucurat de o escapadă romantică la Château Miraval, locul unde a avut loc ceremonia de căsătorie a actorului cu Angelina Jolie. La sfârșitul lunii august, Brad Pitt și Nicole Poturalski au fost surprinși sărutându-se înainte de a urca la bordul unui avion privat. Cei doi părăseau Parisul și se îndreptau spre reședința actorului din sudul Franței. Ei se cunosc de cel puțin un an și au fost văzuți pentru prima dată împreună la o petrecere după premiera din Berlin din august 2019 a filmului Once Upon a Time… in Hollywood, iar ulterior s-au mai văzut de câteva ori în Los Angeles.

INNA și Deliric

Din lista noastră nu putea lipsi cuplul INNA și Deliric. Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul autohton. Pe 18 august, INNA a publicat o fotografie pe Instagram în care l-a etichetat și pe rapper, fanii întrebându-se imediat dacă cei doi sunt împreună. Artista a confirmat în exclusivitate pentru ELLE relația cu Deliric. Ei au mai fost surprinși împreună în București și și-au afișat afecțiunea fără rețineri.

Foto: Instagram

