Cupluri de celebrități care au rămas împreună chiar și după un scandal de infidelitate

La sfârșitul zilei singurii care stiu ce se întâmplă cu adevărat într-o relație sunt cei implicați, dar asta nu înseamnă că scandalurile de infidelitate ale celebrităților, de-a lungul anilor, nu ne-au stârnit curiozitatea.

Multe dintre cuplurile noastre preferate au avut de-a face cu nenumărate zvonuri de infidelitate, printre care unele au fost confirmate. Cu toate acestea, au reușit să treacă peste ele fără probleme, spunând că, de multe ori, aceste impedimente le-au făcut relația mai puternică. De la Beyonce și Jay-Z până la Pink și Carey Hart, multe cupluri celebre au învins scandalurile mondene și au împărtășit cu fanii modul prin care și-au regăsit calea împreună.

Suntem mereu în favoarea cuplurilor care își confruntă problemele cu fruntea sus și care fac efortul de a-și îmbunătăți comunicarea – o lecție pe care orice cuplu ar trebui să o învețe.

Iată care sunt cuplurile de celebrități care au rămas împreună și care sunt mai fericite ca niciodată, chiar dacă au trecut printr-un scandal de infidelitate.

Kate Middleton și Prințul William

În aprilie 2019, a început să circule un zvon cum că prințul William a înșelat-o pe Kate Middleton cu o prietenă de famile, Rose Hanbury, atunci când Kate era însărcinată cu cel de-al treilea copil, Prințul Louis. Familia Regală a negat zvonurile, dar subiectul a continuat să circule pe tot parcursul verii.

Donald Trump și Melania Trump

Președintele Donald Trump a trebuit să înfrunte multe acuzații de infidelitate de-a lungul vieții sale, printre care si cele facute de starleta de filme de adulți, Stormy Daniels, care a mărturisit că ar fi primit bani de la avocatul lui Trump ca să pastreze secretul. Melania a negat faptul că ar fi fost stresată de aceste zvonuri și nu le consideră reale.

Beyonce și Jay Z

Lumea a început să-l suspecteze pe Jay-Z că ar fi înșelat-o pe Beyoncé atunci când a inceput sa circule pe internet un clip video, în care sora soției sale, Solange, îl atacă într-un lift. În 2016, albumul lui Beyoncé, intitulat Lemonade, confirmă infidelitatea prin versurile pieselor. În 2017, Jay-Z vorbește în sfârșit despre acest subiect într-un interviu realizat de The New York Times și recunoaște public că i-a fost infidel soției sale.

David și Victoria Beckham

În 2004, au început zvonurile cum că David Beckham ar fi avut o aventură cu asistenta sa, Rebecca Loos. În ciuda nenumăratelor negări făcute de David, tabloidele britanice au cercetat și au publicat știri în care esteticiana Danielle Heath și Sarah Marbeck susțin că au avut o aventură cu David. Prin urmare, David și Victoria au dat în judecată diverse publicații (și pe dădaca lor), iar Victoria a rămas de partea lui David.

Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick

În 2008, zvonurile cum că Matthew Broderick ar fi avut o aventură cu o femeie misterioasă au început să circule, mai ales că în acea perioadă Sarah Jessica Parker era plecată la filmări pentru diverse proiecte. În 2014, mai multe zvonuri au ieșit la iveală despre Broderick și diverse femei, dar Sarah Jessica Parker a ales să își apere soțul de fiecare dată.

Pink și Carey Hart

Pink și Carey Hart au avut o relație cu multe despărțiri și împăcări, și aproape că s-au despărțit de tot atunci când au apărut zvonurile legate de infidelitatea lui Hart în 2008. Astăzi au o relație mai puternică ca niciodată și doi copii împreună.

Bill și Hillary Clinton

În una dintre cele mai faimoase povești de infidelitate din Statele Unite, a fost confirmat faptul că Bill Clinton a avut o relație amoroasă cu interna sa de la Casa Alba, Monica Lewinsky, în timpul președenției sale. Clinton a fost acuzat că a mințit ca să își acopere infidelitatea, dar în ciuda scandalului, Hillary a rămas alături de el în toți acești ani.

Jude Law și Sienna Miller

A existat vreun cuplu care să îndure mai multe scandaluri de infidelitate decât Jude Law și Sienna Miller? Mai întăi, Law a fost acuzat că ar fi avut o relație cu dădaca copiilor săi. După aceea, Miller a recunoscut că l-a înșelat pe Law cu actorul Daniel Craig. Cuplul a fost on and off pentru o mare parte a anilor 2000 și s-au despărțit de tot în 2011.

Kevin Hart și Eniko Harris

Eniko a aflat că Kevin Hart a înșelat-o atunci când era însărcinată cu fiul lor, Kenzo, printr-un mesaj primit pe Instagram de la un necunoscut. În cele din urmă, sarcina a fost cea care a convins-o pe Eniko să rămână alături de Hart și să își repare relația. „Cred că a fost singurul lucru care m-a ajutat să trec peste”, a spus ea într-un interviu din 2019. „Nu eram pregătită atunci să renunț la familia mea. Mi-am dorit ca Kenzo să își cunoască tatăl și să crească alături de el”.

Tori Spelling și Dean McDermott

Cuplul a recunoscut infidelitatea lui Dean McDermott în reality show-ul lor „True Tori”, iar cei doi au admis că le-a fost foarte greu să își recapete încrederea unul în celălalt. McDermott a fost ulterior internat într-un centru de dezalcoolizare și cuplul a decis să rămână împreună.

Antonio Banderas și Melanie Griffith

Relația dintre Antonio Banderas și Melanie Griffith a început când Banderas și-a înșelat soția de la momentul respectiv, Ana Leza, cu Melanie Griffith. În decursul relației lor, mai multe zvonuri legate de infidelitățile lui Banderas au început să iasă la suprafață, în special în 2012, iar Griffith a amenințat cu divorțul. În cele din urmă ei s-au împăcat, dar nu a fost o împăcare de durată, căci în 2014 s-au despărțit de tot.

David Letterman și Regina Lasko

În 2009, David Letterman a recunoscut live că a înșelat-o pe soția sa, Regina Lasko, cu diverse femei cu care a lucrat la show-ul său și și-a cerut scuze. David a fost amenințat cu dezvăluirea dovezilor care ar fi confirmat infidelitățile lui, daca nu plătea suma de 2 millioane de dolari, însă el a ales să spună adevărul. Cuplul este împreună și în ziua de azi.

Ozzy și Sharon Osbourne

Ozzy Osbourne este faimos pentru infidelitățile sale, fiind internat chiar și la reabilitare pentru dependență de sex în 2016. „El avea femei în tări diferite”, a spus Sharone Osbourne revistei People. „Practic, dacă tu ești o femeie care îi masează spatele sau îi oferă o tavă cu mâncare, Dumnezeu să te ajute.” Cuplul și-a reînnoit jurămintele în 2016, după ce Ozzy a ieșit de la reabilitare.

