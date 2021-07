Cupluri celebre care au relații extraordinare și fără să fie căsătorite

Cu siguranță îți vin în minte o mulțime de exemple de cupluri de vedete care s-au căsătorit și au și în prezent relații armonioase. În același timp, sunt și cupluri care nu cred neapărat în instituția căsătoriei și privesc angajamentul într-o relație dintr-o altă perspectivă. Așa că, iată o listă cu o serie de cupluri celebre rezistente, care au ales să nu se căsătorească:

Eva Mendes și Ryan Gosling

Eva Mendes și Ryan Gosling sunt discreți când vine vorba de viața lor de familie și își păstrează relația departe de ochii presei. Cei doi s-au cunoscut în 2011, pe platourile de la filmare de la The Place Beyond the Pines, iar de atunci formează un cuplu solid. Nu sunt căsătoriți și au împreună două fiice, Esmeralda și Amada.

Goldie Hawn și Kurt Russell

Goldie Hawn și Kurt Russell se cunosc din 1966, atunci când s-au întâlnit pe platourile de la The One and Only, Genuine, Original Family Band și i-am putut urmări și în pelicula Swing Shift din 1983. Într-un interviu pentru People din decembrie 2020, cei doi au vorbit despre povestea de iubire pe care o trăiesc de mai bine de 37 de ani. „Pentru oameni ca noi, certificatul de căsătorie nu ar fi putut să aducă ceva ce nu avem”, a declarat Kurt Russell, iar Goldie Hawn a adăugat că: „Nu este vorba despre căsătorie. Este vorba despre oameni, relație și voința de a rămâne împreună.”

Sarah Paulson și Holland Taylor

Sarah Paulson și Holland Taylor și-au început relația în 2015. Până atunci, cele două actrițe nu au putut fi împreună pentru că erau în alte relații. Diferența de vârstă de 32 de ani a stârnit constant discuții, însă cele două actrițe nu se preocupă atât de tare de comentariile răutăcioare. „Este intens să fii cu cineva mai în vârstă. Cred că apreciezi mai mult timpul și ceea ce aveți împreună și ce e important, și poate face chiar și lucrurile mici să pară extrem de mărunte”, declara Sarah Paulson în 2016 pentru New York Times.

Diane Kruger și Norman Reedus

Încă de când și-au început relația, adică din 2016, Diana Kruger și Norman Reedus și-au păstrat povestea de dragoste cât mai departe de ochii curioșilor. În 2015 au jucat împreună în filmul Sky, de atunci începând să apară și zvonuri privind o posibilă relație între cei doi. Au o fiică împreună, iar actorul din serialul Walking Dead mai are un băiat, pe nume Mingus Lucien Reedus, alături de supermodelul Helena Christensen.

Courteney Cox și Johnny McDaid

Actrița Courteney Cox și cântărețul Johnny McDaid și-au început relația în 2013, iar după jumătate de an s-au logodit. În 2015 s-au despărțit, însă după câteva luni au anunțat că sunt din nou împreună. Actrița din Friends are o fiică, pe nume Coco, din căsătoria cu fostul ei soț, David Arquette.

Oprah Winfrey și Stedman Graham

Oprah Winfrey și Stedman Graham s-au cunoscut în 1986, la un eveniment caritabil, în anul acela având loc și premiera The Oprah Winfrey Show, iar în 1992 s-au logodit. La scurt timp, vedeta TV și-a dat seama că nu era ceea ce își dorea. „După ce am spus da, am avut îndoieli. Am realizat că nu voiam un mariaj. Voiam ca el să mă ceară. Să știu că el simțea că sunt demnă să devin soția lui, dar nu voiam sacrificiile, compromisurile, angajamentele zilnice necesare pentru ca un mariaj să funcționeze”, a precizat Oprah într-un eseu publicat în O, The Oprah Magazine în ianuarie 2020.

Shakira și Gerard Piqué

Shakira și Gerard Piqué au dezvăluit că sunt împreună în martie 2011, cei doi întâlnindu-se cu un an înainte când artista filma clipul la hitul ei, Waka Waka, în cadrul căruia apar mai mulți fotbaliști celebri. Nu s-au căsătorit până acum și au împreună doi copii, Sasha și Milan. Cântăreața a dezvăluit în emisiunea 60 minutes care e motivul pentru care nu s-a căsătorit cu partenerul ei: „Ca să-ți spun adevărul, căsătoria mă sperie foarte tare. Nu vreau să fiu văzută ca „Soția.”

Maya Rudolph și Paul Thomas Anderson

Relația dintre Maya Rudolph și Paul Thomas Anderson durează din 2001 și au împreună 4 copii: Pearl, Minnie, Jack și Lucille. Chiar dacă nu sunt căsătoriți, actrița se referă la Anderson ca la „soțul ei” și a explicat care ce semnifică acest lucru pentru ea. „Oamenii știu la ce m-am referit. Înseamnă că el este tatăl copilului meu, iar eu locuiesc cu el, suntem un cuplu și nu plecăm nicăieri”, spunea actrița pentru New York Times, după nașterea primului lor copil.

Anna Kournikova și Enrique Iglesias

Anna Kournikova și Enrique Iglesias formează un cuplu discret. Cei doi s-a cunoscut în 2001, atunci când fosta jucătoare de tenis din Rusia a apărut în videoclipul piesei Escape. În 2017 s-au născut gemenii Lucy și Nicholas, iar doi ani mai târziu a venit pe lume Mary. Cântărețul și-a expus punctul de vedere cu privire la dorința de a nu se căsători. „Poate pentru că provin dintr-o familie cu părinți divorțați, dar nu cred că iubești mai mult pe cineva datorită unei bucăți de hârtie. Și în zilele noastre, nu este tabu să ai copii și să nu fii căsătorit”, a spus Enrique Iglesioas în 2012 pentru Parade.

Bo Derek și John Corbett

Actorul John Corbett, cunoscut pentru rolul din Sex and the City, și actrița Bo Derek formează un cuplu din 2002 și au fost deschiși cu privire la modul în care privesc căsătoria. „Nu ne căsătorim. Am mulți prieteni care divorțează. Cred că secretul este să ne bucurăm să fim împreună”, a spus John Corbett pentru Huffington Post în 2016.

