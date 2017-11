Cum stii ca relatia s-a terminat, chiar daca nu vrei sa o admiti

Multi dintre noi nu vrem sa acceptam un lucru neplacut – iar o relatie care a ajuns la sfarsit, in care ai investit timp si afectiune, este unul dintre cele mai neplacute lucruri. Cu toate acestea, exista anumite semne care iti spun ca relatia s-a terminat si ar trebui sa le cunosti, pentru ca a te complace intr-o situatie doar pentru ca nu vrei sa mergi mai departe nu este recomandat.

Mesajele dintre voi sunt foarte distante

Inainte, nu puteati sta cateva ore fara sa va dati mesaje dragute sau pur si simplu sa va intrebati ce mai face celalalt. Acum, replicile voastre se rezuma la doar cateva cuvinte de complezenta si nu mai aveti chef sa stiti ce face cealalta persoana. Distantarea, care se poate observa cel mai bine dupa felul in care vorbiti cand nu sunteti impreuna, prin mesaje, este un semn clar ca relatia voastra s-a schimbat… in rau.

Nu va mai certati… deloc

Un cuplu care are o relatie sanatoasa si care nu se cearta din cand in cand este un mit. Chiar si persoanele aflate in cele mai fericite relatii mai au discutii aprinse din cand in cand. Certurile sunt un semn ca inca va pasa de relatia voastra si va doriti ca ea sa existe in continuare. Atunci cand nu va mai certati, lucrurile nu mai pot fi rezolvate in niciun fel pentru ca pur si simplu nu mai comunicati si nu va mai pasa atat de mult de relatie incat sa incercati sa o salvati.

Nu mai exista atractie fizica

Daca simti ca pur si simplu nu mai ai chef sa va mai tineti de mana, sa va mai sarutati sau sa faceti chef, ori vezi asta din partea lui, inseamna ca atractia dintre voi a disparut. Ori fara atractie, o relatie nu mai poate supravietui foarte mult timp.

Nu mai esti o prioritate pentru el

Daca nu mai esti o prioritate pentru el sau, invers, el pentru tine, relatia dintre voi nu mai este atat de importanta si nu va mai rezista mult. Daca anulezi planurile cu el in ultimul moment (si te mai simti si usurata ca nu mai trebuie sa va intalniti) ori el este mereu foarte ocupat si iti spune ca pur si simplu nu are timp sa se intalneasca cu tine, inseamna ca fiecare dintre voi puneti altceva (sau pe altcineva) inaintea partenerului. Care mai e sensul unei astfel de relatii?

Atitudinea este una pasiv agresiva

Poate nu aveti niciun conflict deschis, insa exista tensiune intre voi iar atitudinile voastre sunt pasiv agresive. Daca locuiti impreuna si nu mai dormiti impreuna sau dormiti in capete opuse ale patului ori nu va mai atingeti, nu este un semn deloc bun. Daca te surprinzi imaginandu-ti cum te-ai distra fara partenerul tau si cat de buna ar fi viata ta daca ai fi singura, relatia dintre voi s-a sfarsit.

Citeste si:

7 moduri sigure prin care poti evita infidelitatea in relatie

Foto: Imaxtree