Cum să-ți „citești“ partenerul de cuplu în public, dacă masca e un accesoriu obligatoriu

Masca va fi accesoriul fără de care nu vom putea fi prezenți în mijloacele de transport în comun, la cumpărături sau la birou. Și fie că este vorba despre un coleg sau despre partenerul de cuplu, cum putem să îi citim expresia când jumătate din față va fi ascunsă sub mască? De ce este asta atât de important? Pentru că limbajul non-verbal este esențial, un reper de bază care ne ajută în comunicare. El include postura corpului, gesturile, mimica, tonul vocii, cât de mult te distanțezi sau te apropii fizic. Iar după expresia de pe fața iubitului tău, uneori deja știi ce vrea să spună sau nici nu mai e nevoie să o facă. Vremurile noi cer adaptare, inclusiv în ceea ce privește decodarea mimicii faciale.

Nu-l vezi de mască? Studiază-i trupul

Așa cum am zis și anterior, din postura corporală poți afla o mulțime de informații. Ba chiar mai veridice decât ceea ce se transmite verbal. Observă-i picioarele și trunchiul, dacă sunt orientate către tine sau spre exterior, ca și cum ar vrea să fugă, să se îndepărteze. Gesturile pe care le face cu mâinile și picioarele îți arată cât este de furios sau de nerăbdător. Să zicem că bate din picior așa cum fac copiii care s-au plictisit ori sunt frustrați, gesticulează și are degetele încordate când devine furios. Are mâinile încrucișate? Este într-o poziție închisă. Le are libere, pe lângă, corp? Ai mai multe șanse să ajungi emoțional la el.

Nu uita de tonul vocii

Celebrul n-am nimic, spus pe un ton iritat, pare patentat de femei, dar e folosit și de bărbați. Partenerul tău este ascuns de mască, și nu-l vezi dacă strânge buzele de furie ori și le mușcă doar-doar să nu spună ceva ce va regreta… Tonul și inflexiunile vocii transcent țesătura și oferă informații clare despre starea sa de spirit.

Are mască, dar fii atentă la ochi și sprâncene

Poate sprâncenele reprezintă un detaliu al feței pe care înainte nici nu-l luai în seamă. Acum, poți studia ochii, dacă pupila este dilatată sau nu, așa cum se întâmplă în cazul furiei, dar și modul în care se mișcă sprâncenele. Dinamica lor, dar și a mușchilor frunții arată uimirea, încordarea, tristețea. Relevant este și felul în care sunt încordate pleoapele, atunci când facem ochii mici concentrându-ne, dar și cum sunt asociate cu o sprânceană ridicată în cazul furiei.

