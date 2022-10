Cum să reacționezi când cineva te bârfește. Atitudinea corectă care te protejează

Cineva te bârfește și sigur ți s-a întâmplat de mai multe ori de-a lungul timpului. Se spune că bârfa este specifică femeilor, dar și bărbații clevetesc cu același patos. De ce o anumită persoană ar face asta nici nu contează. Bârfa nu este despre tine, ci despre celălalt. Invidie, dorința de a fi în centrul atenției, de a se sabota, de a se valoriza, de a se simți important. Esențial este modul în care tu reacționezi, dintr-un rol de adult sănătos, nu copil rănit.

Dacă cineva te bârfește nu arunca și tu cu noroi

Prima reacție poate fi să te aperi. Ești furioasă, iar cea mai bună defensă este atacul? Greșit. Dacă încerci să i-o plătești cu aceeași monedă intri într-o horă a agresivității directe sau pasive din care nu ai niciun beneficiu real. Este doar o formă de ventilare a furiei condimentată cu accente de bârfă și din partea ta. De ce să retrogradezi la acest statut? În plus, dacă amplifici toată situația îi oferi persoanei care te-a bârfit exact ceea ce își dorește: atenție.

Nu-i ceda puterea

Poate că cine te bârfește vrea să te vadă tristă, jenată, dezamăgită, scandalizată. Nu îi face jocul și nu-i ceda puterea asupra ta. Printr-o atitudine neutră îi arăți că nu a câștigat, deși își dorea lucrul acesta foarte mult. Este mult mai eficient să ignori decât să confrunți, pentru că cel care vrea să te vorbească de rău oricum o va face.

Te bârfește? E normal să ai nevoie de sens

Ești deranjată. Tu nu i-ai făcut nimic, iar persoana respectivă te bârfește la toate colțurile. Nu poți trece chiar așa de ușor peste dacă nu înțelegi de ce face asta. Și e ok să ai nevoie de sens. Este o nevoie umană de bază, ce-i drept în topul piramidei nevoilor. Așa că pune-te în papucii bârfitorului și analizează situația ca și cum ai fi el. Cum am zis și la început, poate e invidios, vrea să se răzbune, se simte amenințat. Sau dorește să abată atenția de la propria persoană și în acest scop se folosește abil de bârfă. Poate are un complex de inferioritate și denigrează tocmai din acest motiv.

Limitele sunt esențiale

Indiferent de tipul de relaționare (cuplu, prieteni, colegi, familie), limitele sunt o normalitate și o necesitate. Pun limite la ceva ce nu îmi place tocmai ca să te păstrez în viața mea. Sau, varianta opusă, tocmai pentru că insiști cu un comportament neadecvat îți pun limite și te țin cât mai departe de mine.

