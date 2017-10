Cum sa fii alaturi de cei care au nevoie de ajutor in viata lor

Chiar daca nu iti dai seama, exista o multime de oameni in jurul tau care tanjesc dupa validare si simt ca fara o persoana in viata lor care sa ii stimuleze si sa ii faca sa se simta importanti, se indreapta putin cate putin catre o prapastie adanca. Una dintre marile tale responsabilitati, ca prieten bun pentru apropiatii tai, consta in sustinerea acestora ori de cate ori au nevoie. Trebuie sa intelegi ca o persoana care vrea sa fie ascultata, simte ca un lucru gresit se intampla in viata sa, insa nu poate verbaliza sau contura in mod corect acea problema. De aceea, acest ajutor pe care tu il oferi prietenului tau este mult mai important pentru el decat ai crede tu.

Suferinta vindeca rani

Daca unul dintre prietenii tai se afla la pamant, trebuie sa il intelegi si sa fii din prima secunda alaturi de el. Ce este foarte important de stiut este ca suferinta, ca proces, poate vindeca ranile mai bine si mai repede decat orice alt remediu. De aceea, nu te grabi sa vii cu sfaturi, sugestii sau alte lucruri pe care tu le consideri benefice. Lasa-l pe prietenul tau sa treaca prin toata aceasta etapa si sa isi elimine energia negativa prin suferinta.

Invata sa asculti

Atunci cand prietenul tau trece printr-o perioada marcata de suferinte, are nevoie sa isi spuna durerea unei persoane apropiate, care poate sa il inteleaga. Daca esti tu acea persoana, afla ca trebuie sa asculti mai mult decat sa oferi sfaturi, chiar daca intentiile tale sunt dintre cele mai bune. S-ar putea sa fie nevoie de o perioada mai lunga de timp, asa ca inarmeaza-te cu multa rabdare si mult calm, oferindu-i prietenului tau posibilitatea de a-si exterioriza intreaga energie negativa. Daca ti-ai asumat acest rol, trebuie sa mergi pana la capat cu aceste mici sedinte de terapie intre prieteni, pentru ca altfel, persoana in cauza ar putea fi mult mai afectata de refuzul tau ulterior de a mai continua aceste confesiuni.

Ofera sfaturi

Speakerul motivational Gabriel Comanescu spunea ca “sfaturile bune sunt ca painea calda pentru un om aflat intr-o perioada nefasta a existentei sale.” Pentru prietenul tau, trebuie sa fii atat un bun ascultator pentru problema sa, cat si un confident pe care sa se poata baza. De aceea, incearca sa ii oferi cele mai bune sfaturi si incearca pe cat de mult posibil sa il menajezi. Nu forta prea mult nota, deoarece este foarte usor de zdruncinat din punct de vedere emotional. Asa ca alege-ti cu grija cuvintele si incearca sa il sustii cu vorbe de imbarbatare si sfaturi utile pentru situatia sa.

Atunci cand unul dintre prietenii tai are nevoie de ajutor, pentru ca perioada prin care trece nu este cea mai buna din viata lui, trebuie sa stii ca il poti ajuta astfel incat sa vada in tine o urma de speranta. Ideea este ca ajutorul tau nu trebuie sa il incurce sau sa arunce si mai multa confuzie asupra situatiei sale. Daca esti convins de faptul ca dispui de un anumit avantaj ce il poate ajuta, nu ezita sa ii vii in ajutor. Lasa-l sa treaca prin tot acest proces intr-un ritm lent, pentru ca suferinta a vindecat intotdeauna mai bine decat alte remedii si ofera-i cele mai bune sfaturi, pentru a depasi mai repede acest moment.

Sursa foto: pexels.com