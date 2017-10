Cum sa faci sa functioneze o relatie bazata pe sex (chiar si atunci cand apar sentimente)

Bineinteles, ai putea sa apelezi la o jucarie sexuala, dar uneori ai nevoie de acea senzatie pe care numai contactul cu pielea altcuiva ti-o poate da. Iar acesta este momentul in care isi face aparitia in scena ceea ce numim „prieten cu beneficii”. Sau un partener cu care ai o relatie bazata exclusiv pe sex, fata de care ai o atractie puternica, dar cu care ai un acord tacit ca nu se va transforma in ceva mai mult de atat. Prin urmare, aveti parte de partide de sex incendiare, dar amandoi va pastrati optiunile deschise, pentru a explora si alte posibile oportunitati.

Totusi, dinamica acestui tip de relatie poate fi, de multe ori, imprevizibila. Poate suna paradoxal, dar, intr-o relatie bazata exclusiv pe sex, comunicarea este esentiala, ba chiar as spune ca este cu mult mai importanta decat la inceputul unei relatii conventionale.

Pentru ca amandoi sa fiti satisfacuti de relatia voastra, trebuie sa fiti foarte transparenti in legatura cu ceea ce va doriti, ce aveti nevoie, care sunt avantajele relatiei, protejandu-va in acelasi timp si de implicare emtionala, dar si de ranirea partenerului. Practic, aveti un aranjament care poate functiona eficient mult timp, dar care se poate transforma si in altceva. Iar daca se intampla asta, ai obligatia de a comunica acest lucru cat se poate de deschis partenerului tau.

Daca te indragostesti de cineva cu care ai convenit sa ai o relatie bazata exclusiv pe sex, iar respectivul nu simte acelasi lucru, nu ai prefera sa fie onest si transant cu tine decat sa incerce sa indulceasca lucrurile si sa te mentina agatata intr-o relatie fara viitor, doar pentru ca asa se simte mai confortabil sau pentru ca incearca sa te menajeze? Iar daca lucrurile se intampla invers si nu exista reciprocitate, ii datorezi, de asemeni, onestitate. Daca amandoi ati intrat in aceasta relatie stabilindu-i practic limitele, orice modificare a lor (de o parte sau de alta) ar trebui semnalata. Stiu, suna ca un contract, dar genul asta de abordare te va scuti de multa suferinta, crede-ma!

In ceea ce ma priveste, eu cred ca, daca abordati amandoi relatia fara a face proiectii romantice asupra ei (de nici un fel), ea nu se poate transforma in altceva. Pentru ca frumusetea dinamicii ei vine tocmai de la cuvantul cheie, care o defineste: „prieten”. Practic, cu toata dimensiunea sexuala, ceea ce face ca aceasta relatie sa functioneze este acordul (prealabil) ca celalalt iti este prieten si nu un posibil „suflet pereche”.

Dar, daca lucrurile se schimba pe parcurs (si da, elementul de imprevizibil nu este de neglijat, atunci cand vorbim de o interactiune intima intre doi oameni), trebuie sa-i spui partenerului tau fara ocolisuri! Sa nu speri ca iti va trece de la sine sau ca si el va simti, la un moment dat, la fel. Pentru ca este posibil ca sentimentul sa fie reciproc, dar la fel de posibil este ca el sa nu fie impartasit.

Iar daca nu este impartasit, cred ca cel mai bine ar fi ca din toata relatia voastra sa salvati macar prietenia. Sexul nu va mai fi nicodata ca inainte!

Foto: Imaxtree