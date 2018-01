Cum să economisești mai mult în fiecare an

Câte dintre noi nu ne-am găsit în situația în care la finalul unui an am realizat că nu am economisit cât ne-am fi dorit și ne gândim cum am putea schimba asta în viitor.

De cele mai multe ori acest eșec apare în urma fixării unui obiectiv mult prea mare. Practic, dacă tu ți-ai propus să economisești mai mult decât ai câștiga în 3 luni, probabil planul tău nu are cum să funcționeze. În loc să creezi un plan sortit eșecului, este mai bine să urmezi pași mici, care te-ar putea aduce mai aproape de țelul tău.

Fiecare persoană ar trebui să își poată administra veniturile, însă știm cum este să fii atrasă de anumite lucruri și să uiți pentru moment de ce ar trebui sa economisești. Cum să rezolvi însă această problemă?

1. Fixează-ți un obiectiv clar (pe termen lung sau scurt)

În momentul în care decizi că vrei să economisești bani, însă nu o faci cu un anumit scop, determinarea ta va dispărea foarte ușor. Cel mai bine este să îți creezi o listă cu obiective. De exemplu, pe termen scurt te poți gândi la o vacanță. Renunță la geanta minusculă pe care o vei purta probabil o singură dată (mai ai oricum alte 3 similare) și economisește banii pentru un city break. Practic, te vei premia într-un mod mult mai plăcut, de care îți vei aminti mereu.

Dacă te gândești să renovezi sau să îți cumperi o nouă locuință sau o mașină, atunci trebuie să te gândești la economiile pe termen lung. Oricare ar fi scopul tău, încearcă să fii conștientă ca atunci când renunți la anumite lucruri, nu o faci în detrimentul tău. Practic, dacă vei găsi un scop, vei fi mult mai fericită să faci mici sacrificii.

2. Fii atentă la cheltuielile tale

Având în vedere că la începutul anului avem tendința de a porni cu idei noi și avem o motivație mai puternică, este bine să fii să urmărești atent toate cheltuielile. Notează absolut toate lucrurile pe care le cumperi (cafeaua de la birou, prânzul și așa mai departe), apoi împarte pe categorii: alimente, lucruri personale, cheltuieli de reparații etc.

Înregistrând toate cheltuielile este posibil să îți dai seama că dai prea mulți bani pe lucruri care nu sunt deloc importante.

3. Stabilește un buget

După ce ai văzut care sunt cheltuielile tale lunare, încearcă să stabilești un buget. Există numeroase moduri în care poți economisi, dacă urmezi un anumit program. De exemplu, regula 50/30/20 este foarte utilă. 50% din veniturile tale sunt alocate cheltuielilor necesare (alimente, întreținere, medicamente etc.), 30% revin cheltuielilor pentru lucrurile pe care le dorești (haine, vacanțe, abonamente la sală, internet, etc.), iar restul de 20% reprezintă economiile.

4. Fă-ți un cont de economii

Este un mod util în care poți economisi banii. Asigură-te însă ca nu vei accesa aceste fonduri pentru lucrurile nepotrivite și alege funcția prin care poți transfera o sumă de bani automat după ce iei salariul, pentru a fi sigură ca faci acest pas. Rămâi la planul inițial și vei reuși să economisești mult mai mult. Totodată, poți crea un depozit la termen, unde există posibilitatea să primești și o dobândă. Discută cu reprezentanții băncii tale despre aceste opțiuni și găsește modalitatea care te ajută cel mai mult.

5. Renunță la unele lucruri

Să ieși la cină în fiecare seară este o adevărată provocare pentru bugetul tău, așa că cel mai bine este alegi maximum 2 seri în care să te răsfeți în acest mod. Să gătești nu este atât de greu și vei fi surprinsă de sumele pe care le poți economisi pregătind singură totul. Totodată, stabilește o zi pentru cumpărături și ia toate lucrurile de care ai nevoie pentru o săptămână, după ce ți-ai făcut un meniu pe care ai vrei să îl incerci. Astfel, nu va trebui să arunci mereu alimentele pe care le ai în frigider.

Crede-ne, vei fi uimită de sumele pe care le vei economisi. Totdată, chiar trebuie să mergi peste tot cu taxi-ul? Alege să folosești și transportul în comun sau, dacă locuiești în apropiere de colegii tăi, faceți cu rândul atunci când mergeți cu mașina.

Totodată, ar trebui să te gândești să renunți la fumat. Știm, este un lucru dificil, însă în felul acesta, vei economisi o sumă importantă în timp și vei avea grijă de sănătatea ta.

Foto: Imaxtree