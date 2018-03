Cum a ridicat Frances McDormand sala în picioare prin discursul ei

Frances McDormand a câștigat Premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol principal pentru rolul său din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Este a doua oară când actrița câștigă acest premiu, prima dată primind statueta în 1996, pentru rolul din „Fargo”.

Frances McDormand a câștigat la cea de-a 90-a ediție a Premiilor Oscar în fața lui Meryl Streep, Saoirse Ronan și Sally Hawkins, iar discursul său de mulțumire a fost unul emoționant pentru întreaga audiență.

Momentul său a fost unul dintre cele mai importante de la Premiile Oscar 2018, Frances cerându-le tuturor femeilor nominalizate să se ridice în picioare, după ce a așezat pe scenă statueta.

Frances și-a început discursul comparând momentul cu cel în care Chloe Kim și-a făcut exercițiul la Jocurile Olimpice de iarnă, iar apoi a mulțumit celor care au ajutat-o să ajungă în acest punct al carierei.

„Vreau să îi mulțumesc lui Martin McDonagh, uite ce ai facut. Suntem o gașcă de huligani și anarhiști, dar rezolvăm totul frumos. Vreau să mulțumesc fiecărei femei din această clădire. Și surorii mele, Dorothy, te iubesc, Dot. Și vreau, în mod special, să mulțumesc clanului meu. Joel și Pedro McCoen, acești doi indivizi care au fost crescuți foarte bine de mamele lor feministe. Se prețuiesc pe ei și unul pe altul și pe cei din jurul lor. Știu că sunteți mândri de mine și asta ma umple de bucurie. Și acum, vreau să dau o perspectivă.

Dacă aș putea fi atât de onorată să se ridice în picioare alături de mine toate femeile nominalizate la fiecare categorie. Actrițele, Meryl, dacă te vei ridica tu, toată lumea o va face, producătorii, regizorii, scenariștii, compozitorii, textierii, designerii. Haideți! Ok, uitați-vă în jur, doamnelor și domnilor pentru că noi toți avem povești de spus și proiecte care au nevoie de finanțări. Nu ne vorbiți despre asta la petrecerile de diseară. Invitați-ne în biroul vostru în câteva zile sau puteți veni la biroul nostru, oricum vă este mai bine, și vă putem vorbi despre ele. Am două cuvinte pentru voi în această seară, doamnelor și domnilor, ‘inclusion rider’.”

Și, dacă te întrebi ce înseamnă acest lucru, ‘inclusion rider’, află că este vorba despre o clauză pe care orice actor o poate adăuga contractului pentru a se asigura că va exista un anumit nivel de diversitate. Astfel, actorul îi poate obliga prin contract pe producători să se asigure că va exista o diversitate.

Practic, Frances McDormand a cerut tuturor celor aflați în sală să nu uite de acest drept pe care orice actor îl are și să se asigure astfel că va exista egalitate în orice producție la care vor lua parte, cerința sa devenind una istorică. Ea a declarat în culise, după câștigarea premiului, că a aflat de curând de acest concept. „Poți cere cel puțin 50% diversitatea și nu doar pentru casting și echipă. Faptul că abia am aflat asta, după 35 de ani în care am făcut parte din industria filmului – nu ne întoarcem.”

Conceptul a fost discutat într-o conferință TED, Stacy Smith, fondatoarea Annenberg Inclusion Initiative, fiind cea care a folosit termenul. Ea a analizat diversitatea din filmele americane și a sugerat că o clauză de egalitate sau această ‘inclusion rider’ ar putea fi o soluție.

Este momentul ca actorii și actrițele de la Hollywood să ia măsuri, iar Brie Larson se arată deja dispusă să se folosească de această clauză.

I’m committed to the Inclusion Rider. Who’s with me? https://t.co/yvQ0wR5D80 — Brie Larson (@brielarson) March 5, 2018

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK