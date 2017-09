Cum a reusit un tanar roman sa faca din talentul la desen o cariera de succes

Nu toti oamenii cu potential emigreaza! Am vorbit zilele trecute cu un tanar roman si se poate. Mai greu, dar nu este imposibil! Ceea ce il face special este talentul si perseverenta. La numai 24 de ani face cariera in desen si ilustratie si este cautat de numeroase companii de gaming si film.

Cu un strop de noroc, talentul sau a fost remarcat de industriile din afara si in prezent creeaza personaje de film, dar si personaje pentru jocuri. Si toate acestea se desfasoara intr-un apartament din Cluj-Napoca. Tanarul este foarte cautat de producatori pentru a crea personaje si iulustratii ce vor aparea ulterior in filme science fiction din afara.

Faceti cunostinta cu George Brad, un Concept Artist, cum isi spune el, care promite mult! Precum multi artisti de succes, George a descoperit pasiunea pentru desen inca din copilarie. Cativa ani mai tarziu a transformat aceasta pasiune intr-o sursa de venit si o cariera. A ajuns sa fie contactat de producatorii de filme din afara dupa ce a publicat creatiile sale pe o platforma ce creeaza oportunitati pentru artisti desenatori din zona de film, gaming, media si divertisment.

Pentru-ca in Romania este greu sa iesi in evidenta ca artist conceptual, George a aflat despre utilitatea talentului sau intamplator. Viata sa a capatat o alta turnura atunci cand a descoperit un interviu cu un producator de filme ce vorbea despre viata unui desenator in industria de film si cea de gaming. George nu a urmat nici o scoala de profil, ci a facut experienta prin studiu individual.

Intre timp, abilitatile sale au fost descoperite de numeroase companii care produc filme si jocuri video. Tanarul are si planuri de bussiness, anul acesta a infiintat o companie in Cluj care sa creeze oportunitati pentru alti tineri pasionati de desen si design conceptual.

Mai multe despre George si cum a ajuns sa aiba succes in concept design, am aflat in cadrul unui interviu cu iz artistic. Va invit sa il cunoasteti mai bine!

Elle Romania: Cum ai ajuns sa iti construiesti o cariera din pasiunea pentru desen?

George Brad: Cariera mea oficiala ca si Concept Artist a inceput mai mult sau mai putin anul acesta. Initial planuisem sa devin arhitect, din moment ce asta am crezut ca imi doresc de la viata, dar dupa 2 ani de studii in Danemarca am realizat ca ceea ce iubesc cu adevarat e desenul si pictura. Asa ca am inceput sa fac putin research si sa vad daca am vreo sansa sa-mi construiesc o cariera din asa ceva. Evident, m-am consultat si cu familia si prietenii si le-am prezentat situatia. Am fost intampinat cu multa negativitate, dar cu toate astea, mama a fost cea care si-a luat inima in dinti si a decis sa ma sustina indiferent de circumstante. Dupa 2 ani de studii in arhitectura am decis sa renunt la tot, sa ma intorc acasa si sa o iau de la 0. Mi-am petrecut ultimii 5 ani desenand zilnic si incercand sa ma perfectionez pentru a avea vreo sansa in industrie. Sa fiu sincer, inca nu ma simt pe deplin pregatit in ceea ce fac pentru ca mereu e ceva nou de invatat, si din multe privinte ma simt un incepator (dar cred ca asta e ceva ce multi artisti simt si cred ca e un sentiment de care nu voi scapa toata viata). Ca sa reiau povestea, doar de la inceputul acestui an am reusit sa-mi iau inima in dinti si sa incerc sa-mi construiesc o cariera propriu zisa, dar in fata ma asteapta un drum lung care trebuie strabatut.

Elle Romania: Ai urmat studii in domeniu?

George Brad: Nu am studii superioare de arta. Am urmat doar liceul de arte, cu profil de arhitectura. Si ulterior am studiat arhitectura 2 ani in Danemarca.