Cum l-a doborât un poem de 27 de versuri pe Ko Un, poetul național din Coreea

Probabil că nu ai auzit prea multe despre mult aclamatul Ko Un, poetul național din Coreea, și nici despre climatul de acolo nu știi mare lucru, în afara discuțiilor intense legate de război, înarmare nucleară sau, după caz, dezarmare. Nici noi.

Dar tot trebuie să știi că în Coreea de Sud se întâmplă lucruri care rezonează cu ceea ce se întâmplă în întreaga lume – iar povestea aceasta despre cum bărbații puternici, aparent intangibili, pot să cadă datorită unui simplu poem, o să te umple de satisfacție.

Foarte pe scurt, Ko Un este considerat poetul național din Coreea de Sud. Ajuns acum la o vârstă venerabilă, el s-a născut în 1933 într-o familie de țărani, și a început să scrie de la 12 ani, după ce a găsit un volum de versuri al lui Han Ha-un, un poet care suferea de lepră, și a fost mișcat adânc.

Ko Un era adolescent atunci când a izbucnit războiul coreean, și a fost forțat să sape morminte. Războiul s-a dovedit pentru el teribil de traumatizant, așa încât la un moment dat și-a turnat acid în ureche, ca să oprească sunetele conflictului, pe care le auzea constant. Mai târziu a devenit călugăr budist, a început să publice, iar după zece ani s-a întors la viața laică. Dependent de alcool, a încercat la un moment dat să își ia viața, dar activismul social avea să fie șansa lui de a scăpa de depresie. De atunci, a condus mai multe organizații pro-democrație și care militau drepturile omului, a fost închis și torturat, acuzat de trădare, Ko Un a început, în cele din urmă, să aibă parte de recunoaștere și a devenit o figură proeminentă a noului regim – inclusiv a fost desemnat Ambasador al bunăvoinței UNESCO, a fost invitat să predea în mai multe universități prestigioase și se ocupă de proiectul unui dicționar pan-coreean, ca parte a eforturilor de împăcare dintre cele două țări aflate în conflict.

Toate bune și frumoase pentru Ko Un, poetul național din Coreea, până anul trecut, în decembrie, când poemul Monster', scris de poeta Choi Young-mi, a fost publicat. Într-o traducere aproximativă, el spunea, printre altele:

Nu sta lângă En

m-a avertizat poetul ‘K pe mine, o novice în lumea literară,

atinge femei tinere ori de câte ori le vede

…

Am uitat de sfatul lui K și am stat lângă En

Me too

Bluza mea de mătase împrumutată de la sora mea a fost șifonată'

În puține versuri și nebăgat în seamă la început, poemul a devenit de interes în februarie, după ce un regizor și un procuror au fost destituiți din funcții în urma acuzațiilor prilejuite de fenomenul #MeToo. Fără ca poemul lui Choi Young-mi să îl numească pe Ko Un, poetul național din Coreea, numele lui a început să apară din ce în ce mai des în contextul unui abuzator sexual, și nu doar al unei comori a nației.

Evident, Ko Un a negat, prin reprezentanții săi, acuzațiile, spunând Regret că numele meu a fost adus în față de acuzațiile recente. Deja mi-am exprimat regretul pentru orice durere ar fi cauzat comportamentul meu neintenționat. Oricum, neg toate acuzațiile că aș fi avut în mod obișnuit astfel de comportamente.' Dar ce a urmat este absolut incredibil.

Biblioteca din Seul a închis o expoziție dedicată poetului național, autoritățile din Suwon au renunțat la planurile de a construi o casă dedicată maestrului, iar editurile au scos poeziile lui Ko Un din manuale! Semn că #MeToo a funcționat în locuri și în feluri la care nu ne așteptam. Și că, dacă a avut forța să îl doboare, prin versuri, pe poetul național din Coreea, cine știe ce alte surprize ne mai așteaptă?

