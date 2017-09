Cum iti afecteaza anotimpul in care te-ai nascut personalitatea, conform stiintei

Cercetatorii construiesc o baza din ce in ce mai mare de date care arata ca anotimpul in care te-ai nascut iti afecteaza personalitatea. Astrologia nu este bazata pe date exacte, insa aceste studii sunt. Exista numerosi factori care afecteaza dezvoltarea unui bebelus inainte de nastere. Nutritia mamei joaca un rol foarte important, bebelusii nascuti in timpuri de foamete fiind mai fragili decat cei nascuti in timpuri prospere. Pana si in tarile dezvoltate, unde nu se duce lipsa de mancare, dietele mamelor ce nu contin destule proteine si vitaminele C si D pot afecta dezvoltarea inimii, a creierului sau a structurii oaselor fatului. Virusii sezonieri, in particular gripa, pot afecta sanatatea mamei deci si a copilului.

Sarcina in timpul iernii, cu zilele scurte si noptile lungi, le poate cauza mamelor tulburare afectiva de sezon (SDI), nivelurile scazute de serotonina din creierul maternal afectandu-l si pe cel al copilului.

Chiar si dupa nastere, bebelusii continua sa fie afectati in dezvoltare de ceea ce ii inconjoara. Un studiu din 2010 a demonstrat ca puii de soareci nascuti la lumina artificiala de iarna s-au ajustat mai greu luminii din timpul verii, dand dovada de niveluri de activitate si hranire mai scazute. Cei nascuti in lumina de vara nu au avut probleme in a se acomoda cu lumina de iarna.

De asemenea, printr-un studiu efectuat pe creierul soarecilor s-a constatat ca gena care regleaza ritmul circadian este mai putin activa in soarecii nascuti iarna.

Studiile efectuate in ultimii sase ani au fost extinse la oameni, cercetatorii profilandu-le temperamentul studentilor si adultilor si analizand tipare care se regasesc in functie de anotimpul in care au fost nascuti.

Primavara: Persoanele nascute in martie, aprilie si mai au rezultate mari cand vine vorba de hipertimie, ceea ce este un lucru pozitiv, aceasta reprezentand optimismul. Pe de alta parte, acesti indivizi sunt predispusi la opusul hipertimiei, si anume depresia. Potrivit site-ului „Time”, un studiu britanic efectuat pe 58 000 de persoane in 2012 a aratat ca depresia este cel mai des intalnita la oamenii nascuti in mai si cel mai rar intalnita la cei nascuti in noiembrie.

Vara: Lucrurile arata bine pentru cei nascuti in iunie, iulie si august. Aceste persoane nu sufera de tulburarea afectiva de sezon, survenita in urma schimbarii anotimpurilor. Cei nascuti vara au caracteristici asemanatoare ale hipertimiei cu cei nascuti primavara, insemnand ca sunt persoane optimiste. Pe de alta parte, ei sunt predispusi sa sufere de schimbari rapide si bruste intre stari foarte bune si foarte proate- fenomen numit ciclotimie. Si totusi, acest lucru nu este un semn al bipolaritatii, oamenii nascuti in august fiind cel mai putin predispusi de a fi bipolari.

Toamna: Pentru persoanele care cred in astrologie, echilibrul si calmul celor nascuti toamna dovedeste ca cel putin nativii zodiei Balanta sunt reprezentati corect in astrologie. Fie ca este datorita nutrientilor bogati din timpul recoltelor sau a faptului ca noptile lungi si racelile specific iernii inca nu au aparut, persoanele nascute toamna nu numai ca se bucura de rate scazute de depresie, dar sunt si foarte putin predispusi la bipolaritate. Singurul aspect negativ pentru cei nascuti toamna este faptul ca au tendinta de fi usor iritabili.

Iarna: Lucrurile nu arata prea bine pentru persoanele nascute in decembrie, ianuarie si februarie. Printre provocarile de care au parte acestia se numara nivelurile crescute de schizofrenie, bipolaritate, tulburare afectiva de sezon si depresie. Dar pentru aceste aspecte negative, compensatia este ca cei nascuti iarna sunt mai putin iritabili decat cei nascuti toamna. De asemenea, conform unui studiu efectuat in 2015 pe 300 de vedete, ianuarie si februarie sunt cele mai potrivite luni in care fie nascuti cei cu o afinitate pentru celebritate, aceste luni fiind corelate cu creativitatea.

Desigur, aceste lucruri nu sunt conclusive. Exista persimisti nascuti in martie si persoane nascute toamna care nu sunt deloc echilibrate. In final, personalitatea ta are mult mai putin de-a face cu anotimpul in care esti nascut decat cu experientele tale care te formeaza si te definesc.

Text: Maria Chitu

Foto: Hepta