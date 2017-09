Cum arata acum actorii din „Gossip Girl”

Primul episod „Gossip Girl” a aparut pe 19 septembrie 2007, ceea ce inseamna ca anul acesta va implini 10 ani. Un deceniu de cand am cunoscut-o pe Serena van der Woodsen si garderoba ei de invidiat, pe Blair Waldorf si replicile ei memorabile, precum si pe restul personajelor care au marcat pentru mine perioada liceului.

Nu cred ca sunt singura care a urmarit in perioada liceului intrigile acestui serial, iar finalul lui a marcat si sfarsitul liceului pentru mine, incheiandu-se astfel o etapa, atat pentru mine, cat probabil si pentru actorii din „Gossip Girl”.

Dupa cele 6 sezoane, Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Jessica Szohr, Ed Westwick si Taylor Momsen, personajele principale, au pornit pe alte drumuri, o parte din ei ocupandu-se mai mult de cariera lor muzicala.

Blake Lively nu a renuntat la actorie si a jucat in filme precum „Cafe Society”, „The Age of Adaline” si „The Shallows”. In 2012 s-a casatorit cu Ryan Reynolds si formeaza unul dintre cele mai amuzante cupluri de la Hollywood.

Leighton Meester a renuntat pentru o perioada la actorie si a lansat un album in 2014, anul in care s-a casatorit cu Adam Brody (Seth din „The O.C.”). Aceasta are o fetita si in prezent joaca in serialul de comedie „Making History”.

Dan Humphrey (interpretat de Penn Badgley) s-a dovedit a fi Gossip Girl, insa se pare ca toate intrigile dramatice din serial l-au facut pe Badgley sa renunte la actorie. In prezent el este solistul formatiei MOTHXR si este casatorit din 2012 cu Domino Kirke.

Chace Crawford nu a renuntat la actorie si a obtinut diferite roluri, insa niciun personaj nu i-a adus pana acum acelasi succes. Uitandu-ne la pozele lui de pe Instagram, se pare ca acesta este bun prieten cu Sebastian Stan (Carter Baizen).

Daca nu stiai pana acum, Jessica Szohr a aparut si in videoclipul melodiei lui Taylor Swift, „22”. Aceasta joaca in prezent in „Twin Peaks”.

Ed Westwick va ramane pentru generatia mea Chuck Bass, insa intre timp el a jucat si in alte productii. De exemplu, in „Snatch” alaturi de Rupert Grint si Lucien Laviscount si „White Gold”.

Taylor Momsen sau Little J a parasit serialul din cauza mai multor neintelegeri. Aceasta a renuntat la actorie si si-a dedicat timpul formatiei sale, The Pretty Reckless.

