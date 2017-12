Culoarea anului 2018, aleasa de Pantone

Conform spuselor directorului executiv de la Institutul Pantone, culoarea anului 2018 simbolizeaza “originalitate, ingenuitate si gandire vizionara“. Astfel, institutul renumit Pantone a ales culoarea anului 2018: 18-3838 Ultra Violet.

A post shared by PANTONE (@pantone) on Dec 7, 2017 at 5:57am PST

Despre nuanta Ultra Violet, Leatrice Eiseman, directorul executiv al institutului Pantone, spune ca “Este de asemenea cea mai complexă dintre toate culorile deoarece e nevoie de 2 nuanțe care aparent sunt la poluri opuse – albastru și roșu – și sunt aduse împreună pentru a crea ceva nou”, a mai adăugat acesta subliniind corelarea acestei culori cu timpurile pe care le trăim (care sunt la fel de complexe).

Persoane publice au adus culoarea Ultra Violet in voga, cum ar fi Prince, David Brownie si Jimi Hendrix. Tototdata, la momentul sustinerii discursului de infrangere la alegerile prezidentiale, tinuta lui Hilary Clinton a inclus o nuanta puternica de violet. De asemenea, regina Iordaniei a purtat o rochie intr-o nuanta de violet.

Inca din anul 2000, Pantone stabileste culorile, prin informarea asupra tendintelor, a produselor existente pe piata si a celor ce urmeaza sa fie lansate. Amintim ca pentru 2017, culoarea reprezentativa a fost Greenery (verde crud), nuanta ce simbolizeaza noi inceputuri. In 2016 au fost alese nu una, ci doua culori: roz cuart si albastru serenity. In 201 5a fost aleasa Marsala, in 2014 a fost radiant orchid, in 2013 verde-smarald.

Text: Monica Andrei

Foto: Instagram