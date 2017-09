Creatorul World Peace Game vine la Bucuresti

In 1978, John Hunter era profesor la Richmond Community School in Virginia, incercand sa trezeasca interesul elevilor lui pentru scoala. Intr-o comunitate saraca si cu elevi care nu aveau mare acces la resurse educative, el a pus la cale un joc, mai bine zis un board game, numit World Peace Game, care sa reuneasca pasiunea elevilor pentru joc cu educatia clasica. Jocul a fost gandit ca o simulare ce ii punea pe elevi in situatia de a rezolva conflicte mondiale serioase, deversari chimice, foamete, razboaie, dar totul pe cale pasnica.

Adresat copiilor de noua-zece ani, World Peace Game ii pune pe elevi sa fie umani si sa reactioneze la anumite situatii, fara constrangeri si fara implicare din partea celui care conduce jocul. Astfel, ei pot sa aleaga sa se comporte oricum doresc, atata timp cat isi asuma consecintele propriilor actiuni. Si, desi de-a lungul timpului John Hunter a avut parte si de reactii negative, conflictuale, din partea copiilor, el a ramas optimist. La un moment dat profesorul declara pentru publicatia The Guardian ca a observat ca “e ceva in copii, si in toti oamenii la un anumit nivel, care ii face sa doreasca sa fie buni, de ajutor, utili si blanzi.”

World Peace Game, o poveste de succes

World Peace Game a ramas vreme indelungata o practica folosita de John Hunter doar pentru propriile ore de clasa, dar cand un creator de documentare a decis ca vrea sa spuna povestea acestui joc revolutionar, lucrurile s-au schimbat.

Succesul documentarului despre acest joc educativ a condus rapid la popularizarea jocului, iar azi lideri mondiali il practica, Hunter a fost invitat sa isi sustina ideile la conferinte TED si la Natiunile Unite sau la Pentagon (unde copiii au vorbit cu generalii americani despre metodele descoperite de ei pentru rezolvarea eficienta a conflictelor).

Acum, John Hunter ajunge si in Romania, invitat de scoala Verita si de Asociatia pentru Comunicare Non-Violenta, si va sustine o conferinta pentru parinti, pe 26 septembrie, la hotelul Sheraton. Intre 27 septembrie si 1 octombrie, Hunter va sustine un Masterclass despre The World Peace Game, dezvaluind profesorilor teoria lui despre invatarea experientiala, prin rezolvarea de probleme, si subliniind rolul acesteia in dezvoltarea inteligentei emotionale, adaptabilitatii si a gandirii elevilor.

Detalii despre eveniment si despre World Peace Game aflati pe www.veritaschool.ro, www.worldpeacegame.org si la adresa de email events@veritaschool.ro.

Foto: worldpeacegame.org