Covasna, tinutul perfect pentru relaxare si odihna

Cati dintre noi putem spune ca am vazut toata Romania? Putini, sunt sigura. Poate in afara de Valea Prahovei si litoral, unii dintre noi nici nu ne-am gandit sa mergem in alte zone. Din pacate insa, cei care uita sa fie turisti in propria tara, pierd peisaje impresionante, aventuri, povestiri si locuri perfecte pentru relaxare.

Covasna este una dintre acele zone ale tarii in care trebuie sa ajungi cel putin o singura data, pentru ca mai apoi vei fi sigura ca vei dori sa revii. Te vor convinge aerul curat, mancarea excelenta si serviciile perfecte.

La invitatia Asociatiei Travel Focus si a celor de la Asociația de Promovare a Turismului din Județul Covasna am petrecut cateva zile in Covasna pentru a cunoaste traditiile zonei, precum si activitatile de care se pot bucura turistii care aleg sa isi petreaca o vacanta aici.

Oricare ar fi scopul vacantei tale, vei gasi optiunile potrivite in aceasta zona, fie ca alegi sa mergi cu un grup restrans, alaturi de prieteni sau doar de familie.

Daca vacanta pentru tine inseamna momentul in care te deconectezi de viata cotidiana, tehnologie si griji, atunci locul perfect pentru tine ar fi Saciova Hills. Un retreat situat pe varful unei coline iti ofera o priveliste impresionanta.

Saciova Hills a fost avut initial un circuit inchis, insa acum poate fi inchiriata de oricine. Camerele au mobilier din lemn masiv, insa vei observa ca lipseste un lucru, televizorul. Practic, acesta chiar este locul perfect daca vrei sa uiti de griji.

Printre activitatile pe care gazdele ti le propun se numara focul de tabara, plimbarea cu trasura si, daca vrei o aventura, o plimbare in parcul cu animale salbatice, unde vei vedea mistreti si cerbi.

Saciova Hills are si un restaurant cu specific vanatoresc, unde totul este gatit de un chef specializat in astfel de preparate. In general sunt folosite legume si fructe de sezon, asadar meniul poate fi diferit in functie de sezon.

Un lucru pe care probabil il stii deja despre Covasna, este faptul ca se numara printre cele mai apreciate statiuni balneoclimaterice. Din fericire, in zona vei gasi resorturi care ofera tratamente, dar si centre de wellness&spa.

Hotelul Clermont ofera pachete create speciale pentru dorintele celor care vor sa se bucure de statiunea balneara. Datorita apelor minerale si a gazului terapeutic de mofeta, Covasna este una dintre cele mai importante statiuni de acest fel din Europa, iar hotelul dispune de o multime de optiuni de tratament sau spa.

Trebuie sa stii ca in cazul in care vei dori sa vii pentru tratament, consultul unui medic este obligatoriu. Cei de la Clermont au un medic specialist, care iti va recomanda numarul potrivit de sedinte si terapiile potrivite. In plus, fiecare pachet iti ofera accesul si la spa (masaj, piscina, jakuzzi).

Daca esti o persoana mai activa, Hotel Clermont ofera si alte servicii. Pe langa sala de fitness, poti alege sa faci un sport sau poti participa la diferite alte activitati, perfecte si daca vii in vacanta cu familia. Special pentru cei mici, hotelul ofera o camera de joaca, unde cei mici se pot distra alaturi de alti copii.

Un alt resort perfect pentru relaxare&spa este Balvanyos Resort.

Inconjurat de munti, acest resort este destinatia perfecta pentru persoanele care sunt in cautarea unui loc linistit, care ofera o atmosfera intima si, in acelasi timp, intimitate. Cu un design inedit, hotelul detine numeroase opere de arta, dar si o colectie impresionanta de vinuri.

Grand Santerra Spa, centrul de 2000 mp, face parte din Balvanyos Resort. Aici te poti relaxa in piscina cu apa de izvor, poti incerca bazinul cu hidromasaj sau bazinele Kneipp (bazinul rece la 14°C sau cel cald la 36°C).

La Grand Santerra Spa poti incerca si camera salina (cu emisie de aer salin) sau sauna ruseasca (Banya) cu aromaterapie cu crengi de brad. Totodata, trebuie sa te programezi la o sedinta de masaj. Alege masajul cu pietre vulcanice si relaxeaza-te.

Insa, dincolo de toate aceste resorturi in care te poti relaxa, nu uita de traditiile si mestesugarii zonei. Daca vei calatori cu familia, copiii tai vor fi fascinati de tesutul la razboi sau de decorarea turtei dulci. Totodata, vei gasi mesteri care creeaza opere impresionante din lemn sau forme mai putin obisnuite de cas.