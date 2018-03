Corina Larpin și drumul de la o pasiune la un business de succes – Stefere Jewelry

ELLE: Cum ai ajuns designer de bijuterie? A fost întotdeauna visul tău?

Corina Larpin: Aparent întâmplător. Genul acela de « întâmplare » trimisă de destin. Sigur că mi-au plăcut bijuteriile dintotdeauna, dar de la a-ți place până la a le crea tu, e un drum lung. La mine totul a început când am întâlnit-o pe viitoarea mea asociată, care este designer de bijuterii ca formație, și care m-a inițiat și în procesul tehnic, nu doar în cel creativ. Împreună am început să ne dezvoltăm și să facem cunoscute creațiile noastre și să ne extindem și pe alte continente, nu doar în Europa.

ELLE: De unde a venit pasiunea pentru bijuterii?

C. L.: N-a venit, a fost undeva în mine dintotdeauna. Am purtat bijuterii de foarte tânără. Am avut mereu nevoia să mă exprim nu doar prin felul în care mă îmbrăcam ci și prin bijuteriile pe care le purtam. Poate de aceea a fost pentru mine important să creez eu bijuterii, în așa fel încât să mă simt eu însămi cu adevărat.

ELLE: Cât de mult contează pregătirea în domeniu?

C. L.: Contează foarte mult. Eu când am intrat în acest business nu am avut nicio pregătire, din acest motiv am fost obligată să muncesc de zece ori mai mult ca să învăț totul pe parcurs și cât mai bine. E un domeniu unde totul se întâmplă foarte repede, nimeni nu stă să te aștepte, dacă nu vii cu ceva nou, e practic imposibil să fii remarcat. De asemenea, calitatea materialelor este ceva ce trebuie să fie pe primul plan. Mi-a luat foarte mult timp petrecut în fabrică pentru a înțelege că defapt se crează o relație cu aurul, cu pietrele, pentru a le modela și asambla în ceva atât de fragil și totodată atât de rezistent în timp.

ELLE: Știu că tu ai învățat de la 0 procesul de producție, iar bijuteriile Stefere sunt foarte elaborate. Care sunt tehnicile pe care le folosești pentru a crea aceste forme inedite?

C. L.: Colaborez, pentru realizarea bijuteriilor Stefere, doar cu artizani care lucrează în domeniu de foarte mulți ani, și pentru care calitatea și inovația sunt elemente esențiale. Abia după ce ne asigurăm că materialele folosite sunt de cea mai înaltă calitate, cu ajutorul măiestriei lor în a da viață ideilor și desenelor mele, ne implicăm enorm și ceea ce privește latura confortabilă a bijuteriilor, căci, la fel că și hainele pe care le purtăm, bijuteriile nu pot fi purtate cu plăcere dacă sunt doar estetice și nu ne simțim bine cu ele. Bijuteria trebuie să ofere un sentiment de magic, și de accea calitatea și confortul sunt la fel de importante că și designul.

ELLE: Spune-ne povestea brandului Stefere Jewelry.

C. L.: Acum zece ani am întâlnit -o pe Stephanie, fosta mea asociată. Totul a început cu o frumoasă prietenie, după care am decis să devenim asociate în cadrul Stefere unde am făcut echipă solidă timp de 7 ani. Apoi, ea a dorit să facă o schimbare în viață și a decis să-mi vîndă acțiunile. Am rămas foarte bune prietene și îi sunt recunoscătoare pentru acest proiect minunat pe care l-am dezvoltat împreună și pentru tot ce am avut de învățat de la ea. De 3 ani sunt sunt unic acționar și designer în același timp. Poate părea mult, poate părea puțin, depinde din ce perspectivă privești. Dar pentru mine a fost o călătorie plină de satisfacții, iar timpul a fost cumva în favoarea mea mereu.

ELLE: Cum ai descrie creațiile tale în doar trei cuvinte?

C. L.: Chic, glam, rock.

ELLE: Cum reușești să îți echilibrezi cariera cu viața personală?

Corina Larpin: Cred ca trebuie păstrată o delimitare între business și viața personală, există anumite granițe care nu trebuie depășite. În funcție de vacanțele lui Alex îmi fac agendă personală și îmi rezerv timpul liber. Călătoresc foarte mult pentru business, și pentru a petrece cît mai mult timp cu cei cei dragi, unele vacanțe sunt organizate în locuri unde am și întâlniri-astfel pot profita să petrec timp și cu familia. Când suntem departe unii de alții ne adunăm seara pe FaceTime. Am prieteni dragi cu care ne întîlnim regulat indiferent în ce parte a lumii ne aflăm. Ne strîngem cu toții de pe unde suntem și ne bucurăm împreună de natură, la ski la Megeve, în Vietnam la plajă sau în Los Angeles. Râdem mult, ne bucurăm că ne avem unii pe alții. Dacă nu reușim să ne vedem prea des, pentru că toată lumea este din ce în ce mai ocupată în ultima vreme, vorbim la telefon aproape zilnic.

ELLE: De unde îți apare inspirația pentru creațiile tale?

Corina Larpin: În căutarea inspirației sunt practic permanent. E o muncă fără întrerupere. Am șansa ca în călătoriile mele să întâlnesc femei extraordinare, pe care îmi place să mi le imaginez purtând ceva creat de mine.

Pe de altă parte, sunt în contact direct cu aproape toate clientele mele, sunt femei puternice care au stiluri și personalități diferite, și mă intrigă felul în care fiecare poartă creațiile mele. Aceași bijuterie arată diferit în funcție de persoana care o poartă. Uneori mă simt foarte inspirată de unele dintre ele, până acolo că pot chiar creea o colecție întreagă avându-le ca și muze. Și bineînțeles, am norocul să fiu înconjurată de prieteni care sunt designeri, fotografi, stiliști, și întâlnirile noastre sunt întotdeauna foarte creative.

ELLE: Cum arată femeia care poartă bijuterii Stefere Jewelry?

Corina Larpin: Femeia care poartă Stefere este foarte sofisticată și exigentă. Știe exact ce trebuie să poarte pentru a fi unică. Nu poți să nu o observi oriunde ar apărea, și acest lucru mă provoacă să fiu mereu mai inovativă în creațiile mele.

ELLE: Ce vedete au purtat până acum bjiuteriile Stefere și ce vedetă îți dorești neapărat să poarte o creație de-a ta?

Corina Larpin: Pintre vedetele care au purtat până acum bijuteriile mele, aș putea enumera: Madona, Taylor Swift, Pink, Fergie, Jane Fonda, Lady Gaga, Janet Jackson, Khloe Kardashian…

Mi-aș dori cât mai multe dintre staruri să aprecieze creațiile mele, bineînțeles. Să nu uităm ca am fost și sunt fana multor dintre aceste personalități poate chiar cu mult înainte de a mă apucă de făcut bijuterii, vă imaginați ce onoare de nedescris este pentru mine să le văd purtându-le astăzi.

ELLE: Există și românce care te inspiră și care ai vrea să îți poarte creațiile?

Corina Larpin: Bineînțeles, avem în România din ce în ce mai multe femei extraordinare, care știu ce înseamnă să porți o bijuterie spectaculoasă, care este în același timp o investiție, nu doar un capriciu de moment. Bijuteriile Stefere nu se vând încă în România, dar am cliente care le cumpără în călătoriile lor în America, Asia sau Europa. Uneori sunt contactată chiar direct pe instagram. Cunosc deci personal câteva dintre ele, și pot să vă spun ca sunt foarte mândră că au ales să poarte creațiile mele.

ELLE: Care este stilul tău vestimentar? Ne poți spune ce alegi să porți într-o zi obișnuită din viața ta?

Corina Larpin: Stilul meu este mai extravagant, spre glamour-rock, de aceea și bijuteriile mele sunt foarte expresive, și pot părea mai încărcate.

Am zile „obișnuite” în care mă pot foarte bine îmbrăca mai sofisticat, sau alte zile în care adopt o ținută mai confortabilă. Depinde foarte mult unde îmi petrec această zi „obișnuită”.

ELLE: Urmezi trendurile când creezi bijuterii sau îți urmezi doar instinctul? Cum crezi că vor arăta bijuteriile în viitor, peste 5 sau 10 ani?

Corina Larpin: Sigur că urmez și trendurile, este și normal când vrei să faci și vânzări, însă bineînțeles că înstinctul meu este cel care ia deciziile cele mai importante.

Nu am nici cea mai mică idee ce vom vedea pe viitor, dar aștept cu nerăbdare să descopăr și eu direcția pe care o vom urmă.

Cred că este întotdeauna important și climatul politic și social în determinarea liniilor în modă, să sperăm că ne vom bucura de vremuri calme, cât mai mult timp de acum încolo, pentru a putea să rămânem creativi și a ne bucura pe deplin de lucruri care ne fac să ne simțim cât mai bine în viață.

Corina Larpin este nominalizată la Entrepreneur Award of the HKAHF 2018 Women of Hope Awards și poate fi votată AICI.

