Confesiune: Barbatul seducator, player-ul, don juan-ul. Ce am invatat din aceasta experienta

Am intrat intr-o non-relatie complicata si am iesit cu invataturi!

La 24 de ani am ajuns la concluzia ca nu m-am indragostit cu adevarat niciodata. Nu am pierdut statii, gresit destinatii si nu am plans si ras in acelasi timp! Am fost prea dura cu mine si am facut si rau si bine! In cazul lui, e mai mult rau! Dar ce te faci atunci cand o femeie serioasa (gandeste doar logic, te studiaza, vrea mai mult) o pateste: se indragosteste la prima vedere. In situatia gresita, in momentul nepotrivit si cu persoana incompatibila!

Nimic nu este intamplator! Inca o lectie de viata, de data acesta intr-un domeniu alunecos! Tot ce am facut pana in acest moment a fost sa iau totul in serios: fidelitate, mesaje in sir de la el, declaratii de dragoste, rabdare, atentie e putin spus, primul sarut, prima atingere, prima partida de amor…si e totul pentru o viata, sau cel putin cativa ani!

Eu sunt pentru romantism, fior, emotie, dar toate astea vin dupa un test dur de incredere. Tu taie etapa logica, taie studiul intens al tipului, taie increderea castigata si eu sfarsesc cu un player! Dupa prudenta si alegeri coerente cu asteptarile mele, era timpul sa ma scutur putin de romantism!

Start joc! Faza I: Prima data, ca o felina inteligenta, sta in garda si te analizeaza. Se prinde ca esti smart si incepe ofensiva cu cele mai eficiente arme: discutii inteligente si distanta. Iti da senzatia ca tu detii controlul si ca iti respecta alegerea de a-l studia! Apoi, incepe faza II: iti ofera atentia de care ai nevoie si te face sa te simti cea mai speciala femeie din univers. Aici tehnicile pot varia in functie de “prada”. Si faza III: Se apropie cat mai mult de tine si isi arata adevaratul scop: sexul, crud si fara complicatii. Aici e de preferat pentru el sa fii indragostita, vulnerabila sau deschisa la nou. Faza IV: Inevitabilul: fugi sau ramai! Daca esti pe modelul clasic de interactiune in cuplu, ai incurcat-o!

Asa ca, fetelor, eu zic asa:

Un player nu stie ca e player. El are senzatia ca asa e normal! Nu te simti jenata de atitudinea lui sfidatoare si de sexting-ul obsesiv. El nu cunoaste si nu cauta mai mult! Va continua oricum, asa ca alege tu sa pui stop! Daca vrei o aventura si poti sa nu te implici emotional, atunci esti pe teritoriul specialistului. Orice altceva? Nu e cazul! Crezi ca il poti schimba? Nu oamenii se schimba, ci modul in care ii vedem noi, spunea cineva. In acest caz, el clar nu se schimba si nici nu te ajuta prea mult sa il vezi altfel. El stie ce vrea: aventura si experienta! Cea mai mare enigma: cum nu pune player-ul suflet si de ce? Lasa lucrurile de la sine si nu suporta parerile si limitele. Este doar despre ceea ce obtii si despre moment. Nu isi pune prea multe intrebari. De ce? Aici este o problema! De multe ori a fost dezamagit de altcineva si a suferit, se inchide in el si prefera aventurile. E un macho ce detine controlul, fara prea multe batai de cap. De ce? Pentru ca el crede ca ii place viata! Eu zic ca viata este mai ales despre emotii genuine, iar ceea ce pune el in practica ii scade cumva aceasta sensibilitate. Dar, este si aceasta o experienta, pana la urma! Playerii sunt egoisti. Sunt foarte atenti cu aspectul lor fizic, unii merg la sala, se ingrijesc excesiv. Iti trimit poze cu ei cu fiecare ocazie si sunt curiosi sa stie ce parere ai. Nu ii flata prea mult! O sa avanseze in detalii cu imaginile! Ei nu intind plase, ci noi ni le cream si ne mai si prindem in ele. Player-ul va da semnale la ceva timp, oricum nu dupa mult, si atunci e timpul sa te opresti daca o aventura nu e ceea ce iti doresti. Nu relatie, nu sentimente! Nu o lua ca pe o provocare. Iti consuma resursele inutil. Daca va vrea acest lucru, te va face el sa intelegi. Daca este cazul, si asta 1/1.000.000. Te va invita obsesiv la el. Va gasi cele mai puerile scuze: doar vorbim, doar dormim, ne uitam la un film etc. Daca in mintea ta crezi ca esti puternica si nu se va intampla nimic intim, inconstientul iti poate juca feste! Nu te pune in situatii incerte! Odata ce obtine ceea ce vrea, se va plictisi repede de tine. Nu e vorba ca nu esti frumoasa sau ai tu o problema, ci el nu mai este stimulat. Prea mult, duce la apropiere si el nu cauta asta. Constient o neaga, dar inconstient stie asta! Va vrea sa il cuceresti! Nu se va stradui prea mult sa te cucereasca, asta daca nu vorbim despre sexting. Pentru el jocul erotic este zeul iubirii! Nu apela la mister, asa cum te sfatuiesc multi! Va considera pueril si oricum va observa ca e doar un joc de teatru pe care i-l administrezi. Spune-i clar ceea ce vrei, nu „se va lega la cap” si tu „nu te vei lega la suflet”. Aveti acelasi anturaj? Nu ii arata interes! Pentru el refuzul este o provocare si daca ii dai ocazia, va face tot posibilul sa il transforme in accept. Nu o lua personal si profita de ocazie sa inveti cate ceva de la el! Poate fi un prieten extraordinar! Ai simtit ceva? Era doar in capul tau si va trece cum a venit: deodata. Un foc ce arde repede si intens!

Fa din orice o experienta! Femeile evita acest tip de barbat, dar in cazul celor blocate in mirajul relatiei perfecte, un pic de aventura si joc nu strica. Nu e bine sa ajungi pana la capat, dar nimeni nu te opreste sa studiezi terenul. Te va ajuta in alegerile tale viitoare si poate iti va deschide si mintea. E o deblocare si o invatatura care nu se regreta, dar se face prudent!

Text: Madalina Guerrieri

