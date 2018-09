Clipuri care ar sta perfect în ELLE… (de Corina Bud)

Îmi știți deja pasiunea pentru modă, obsesia de a lansa cu fiecare clip o imagine personală pe care să o bibilesc fashion, până simt că nu mai am niciun detaliu de acoperit și nu e deloc întâmplător subiectul pe care-l aleg pentru această săptămână.

Muzica pop și moda au mers întotdeauna foarte bine împreună, s-au susținut și sunt două surate-artă care fascinează deopotrivă.

De-a lungul istoriei de jumătate de secol a culturii pop, artiștii care au știut să își spună povestea cântată și în imagerie fashion convingătoare, au câștigat mereu și nu puțini dintre ei au primit titlul suprem la care visam cu toții: I C O N I C.

Dau mai jos clipurile care m-au inspirat cel mai mult în poveștile vizuale fashion pe care le-am spus de-a lungul carierei mele și cele care ne încântă și inspiră creativ pe toți, fie că recunoaștem, ori ba.

Madonna, Vogue'

Clipul asta a dat multe idei creativilor care au venit după, să scotocească după imagini și outfituri iconice în Hollywoodul clasic. Golden Age a devenit reper de stilism, de hair și makeup pentru multe artiste pop și curentul ține mult și bine de atunci.

Lookul hipermasculin, oversized ne-a rupt pe toți, iar sutienul-con creat de Jean Paul Gaultier (deja iconic din apariția lui în Express Yourself) ne-a făcut pe multe artiste să dăm t-shirt-ul jos și să găsim variante mai accesibile (și mai cheap', din păcate) ale piesei de lenjerie.

Blondie, „Heart of Glass”

Cu mult timp înainte de Gwen, Debbie Harry a fost cea care a transformat rujul roșu în semnătură de stil, iar părul decolorat cu peroxid până aproape de alb, în hairstyle iconic. Ea a fost prima, inspirația inspirațiilor noastre de azi și pentru asta, Heart of Glass' e the original'. No Doubt.

Aerosmith, „Crazy”, 1994

Sunt sigură că 5 ani mai târziu și Britney (în Baby, One More Time), și Aguillera (în Genie în a Bottle) au imitat aceeași stare și stilism ca în Crazy. Altfel cum s-ar explica fustă college și pierce-ul de buric, pe care niciuna din cele două nu le-a purtat atât de cool ca Alicia Silverstone? Iar detaliul de lenjerie satinată care se vede sub fustă de școlăriță, pe mine m-a îngenunchiat. Foarte tare!

Lady Gaga, Bad Romance'

Mulți au spus că e too much', dar de atunci e plină piața de clipuri cu viziuni extravagante și stranii ale artistelor, nu?

Stilismul lui Alexander McQueen e absolut copleșitor de perfect, iar mersul lui Gaga în legendarii armadillo shoes' e deja iconic.

Olivia Newton-John, „Physical”

Miss O a luat de la Jane Fonda și din trendul demențial de 80s, aerobics', și a făcut o poveste fashion cu mult spandex, culori glittery, pasteluri și leg warmers care inspiră tone de imagini pe Insta și Pinterest și 40 de ani mai târziu.

Nu e clip care să aibă spandex, aerobics și mișcări sexy de gym, care să nu aibă măcar un reper din Physical'.

Janet Jackson, „Rhythm Nation”

Asta e clipul care a transformat haina sport-military în icon de cultură pop. Și niciodată nu a arătat mai cool șapca combinată cu cerceii- hoop, iar tăietura hainei și pensa pantalonilor lui Janet vor fi la baza imaginii mele din următorul meu clip. This is true girl-power fashion.

No Doubt, Just a Girl'

Nu am cum să nu scriu despre muza mea, miss Gwen și clipul care a transformat-o peste noapte în fashion icon.

Bretonul, bindi-ul indian, maioul super-scurt și pantalonii skater cu vipușcă, nu le-ar fi combinat nimeni. Gwen a făcut-o, i-a ieșit supercool și de atunci are combinații de stiluri care ne lasă pe toți pasionații de modă, cu gura căscată.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK