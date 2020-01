Cine sunt DJ care s-au întâlnit la premiera mondială cu actorii principali din Bad Boys 3! I-ai văzut pe mainstage-ul UNTOLD!

Will Smith e un „bad boy” care a început cu muzică și a continuat cu actoria, e într-o forma de zile mari și adoră să mergă la festivaluri de muzică electronică. În 2018 a fost în mainstage @ Ultra, alături de Marshmello.

La 25 de ani de la lansarea primului film Bad Boys, Mike Lowrey și Marcus Burnett (Will Smith și Martin Lawrence) revin în această a treia parte a francizei, a cărei premieră a avut loc pe 17 ianuarie.

Adil El Arbi și Bilall Fallah, sunt belgienii care s-au ocupat de regia celei mai noi apariții din seria Bad Boys, dar ei au regizat si clipul video pentru „When I Grow Up”.

Dimitri Vegas & Like Mike sunt cei care au ocupat locul 1 în TOP 100 DJ Mag ediția 2019, au făcut cel mai tare crowd control în mainstage-ul UNTOLD, dar sunt și doi tipi care cochetează cu cinematografia si zona de gaming.



A fost un moment perfect pentru ca Dimitri Vegas, Like Mike, Will Smith și Martin Lawrence să se intălnească la premiera mondiala a acestui blockbuster.

Fotografia celor 4 a generat big-buzz în mediul online.

