Cine este romanca de la MIT care construieste robotii viitorului

Omul de stiinta in domeniul computerelor, Daniela Rus este, la MIT, unul dintre cei mai respectati profesori, fiind sefa celui mai mare laborator de cercetare interdepartamentale si a unei echipe de oameni de stiinta care lucreaza la cele mai noi tehnologii in robotica si inteligenta artificiala. Iata care este povestea ei, relatata recent, intr-un material publicat pe www.technologyreview.com.

Daniela Rus s-a nascut in anul 1954, in Romania comunista. A fost atrasa inca de mica de gadget-uri si noi tehnologii, cu siguranta si datorita tatalui sau, care era si el un om de stiinta. Familia sa a emigrat in Statele Unite iar Daniela a facut facultatea la Universitatea din Iowa si doctoratul la recunoscuta Universitate Cornell. Dupa doctorat, Daniela Rus a devenit profesor la Universitatea Dartmouth unde a si fondat Laboratorul de Robotica. Daniela Rus lucra necontenit pentru a putea sa isi transforme viziunile din fictiune in realitate, prin intermediul algoritmilor.

In 2003, Daniela a ajuns la MIT(Massachusetts Institute of Technology), unde se afla si acum. In 2008 a devenit directorul Laboratorului de Stiinta Computerizata si Inteligenta Artificiala (CSAIL), fiind, de altfel, si prima femeie care sa ocupe aceasta pozitie. Acesta este cel mai mare laborator de la MIT, iar Daniela are in subordine sute de oameni de stiinta si studenti.

Daniela Rus spera ca, in viitorul apropiat, sa creeze roboti, drone si sisteme de inteligenta artificiala care sa aiba un aport benefic imens in vietile oamenilor. Tot in interviul oferit www.technologyreview.com, Daniela a dezvaluit ca se lucreaza la drone care sa livreze alimente la casele oamenilor, la roboti microscopici care sa revolutioneze medicina si procesele de vindecare din interiorul corpurilor noastre, la noi sisteme de comunicare dar si la drone care sa ajute masinile automate sa evite obstacolele. Toate acestea, si multe altele, se afla in planurile de viitor ale echipei de oameni de stiinta condusa de Daniela Rus si sunt posibile!

Foto: Youtube