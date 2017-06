Azi iti dezvaluim cine este Marta Ortega, una dintre cele mai influente persoane din industria modei.

Ei bine, incepem prin a-ti dezvalui faptul ca Marta este fiica lui Amancio Ortega, al doilea cel mai bogat om din lume si patronul Inditex, cu o avere estimata la 65 miliarde de lire sterline. Mai pe intelesul tuturor, cel care a infiintat brand-urile Zara, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear, Massimo Dutti, Zara Home si Bershka.

Amancio Ortega, acum in varsta de 81 de ani, a pus bazele Inditex in 1963 in Spania (compania a capatat acest nume in 1985) si a reusit sa construiasca un adevarat imperiu. Exista oare vreo persoana care sa nu detina macar o piesa vestimentara de la brandurile mai sus mentionate? Cu siguranta, nu!

Revenim insa la Marta Ortega. In varsta de 33 de ani, mostenitoarea imperiului Zara – asa cum este numita – este o prezenta destul de discreta, incercand sa isi pastreze viata privata cat mai departe de ochii presei, ea concentradu-se in special pe cariera.

Marta este mai mult decat mostenitoarea Inditex. Ea este senior creative consultant Zara si are un important cuvant de spus atunci cand vine vorba de colectiile pe care Zara le lanseaza pe plan international. Si, bineinteles, prima care are ocazia sa le poarte!

Desi Amancio Ortega are doua fiice, Marta este cel mai probabil cea care va prelua afacerile familiei atunci cand acesta se va retrage, tinand cont de faptul ca a lucrat inca din adolescenta alaturi de tatal ei si are numeroase studii de business si management.

In afara de viata profesionala, Marta Ortega se bucura de un cerc de prieteni valorosi, printre care Athena Onassis, mostenitoarea imperiului Onassis, si Regina Letizia a Spaniei.

De asemenea, pasiunea ei pentru echitatie – Marta concureaza des in diverse competitii de gen – a ajutat-o si pe plan personal. In 2012, Marta s-a casatorit cu Sergio Alvarez Moya, un campion la echitatie, in cadrul unei ceremonii private care a avut loc pe proprietatea tatalui sau. Nu, mireasa nu a purtat Zara, asa cum probabil multi s-ar fi asteptat, ci o rochie Narciso Rodriguez couture.

Casatoria nu a durat insa, cei doi s-au despartit in urma cu cateva luni, insa Marta Ortega si-a regasit fericirea alaturi de Carlos Torretta, un agent care se ocupa de contractele europene ale celor mai cunoscute modele, printre care Kendall Jenner si Adriana Lima. Mai mult decat atat, Torretta este fiul lui Roberto Torretta, un cunoscut designer argentinian si and vicepresedintele ACME, the Association of Fashion Creators of Spain. O relatie cat se poate de fashionable, am putea spune!

