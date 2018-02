Cine este Kim Yo Jong, “prințesa” din Coreea de Nord, care participă la Jocurile Olimpice de iarnă

Călătoria în Coreea de Sud a tinerei Kim Yo Jong, considerată a fi a doua cea mai influentă femeie din Coreea de Nord, este considerată a fi una istorică. Tânăra este primul membru al familiei conducătoare din Coreea de Nord care vizitează țara vecină, de la debutul Războiului din Coreea în anii 1950.

Kim Yo Jong este cea mai mică dintre fiicele defunctului lider nord coreean Kim Jong Il, însă există puține informații despre viața ei, cel puțin înainte de a primi o funcție importantă în ierarhia politică de la Phenian.

Iată ce știm despre Kim Yo Jong, considerată a fi prințesa din Coreea de Nord:

La fel ca și în cazul celor mai mulți membri ai familiei conducătoare din Coreea de Nord, nu este cunoscută vârsta exactă a lui Kim Yo Jong, însă se preconizează a avea între 29 și 31 de ani.

Este cea mai mică dintre fiicele defunctului lider nord coreean Kim Jong Il, iar mama ei este Ko Yong Hui, o fostă dansatoare.

A studiat în Elveția, la aceeași școală pe care a frecventat-o și fratele ei, Kim Jong Un, însă numai până în 2000, fără a-și finaliza studiile.

Încă de la o vârstă destul de tânără, Kim Yo Jong și-a manifestat interesul pentru o carieră în politică, fiind în numeroase ocazii lăudată de defunctul lider nord coreean Kim Jong Il.

Nu există date în ceea ce privește viața ei pentru perioada cuprinsă între 2000 și 2007.

După 2007 s-a implicat activ în viața politică și s-a numărat printre cei care l-au ajutat pe Kim Jong Un să ajungă la conducerea țării, deși nu era primul în linie succesorală.

Prima ei apariție în public a fost însă în 2011, la funerariile lui Kim Jong Il.

Anul trecut, ea a fost numită într-o funcție importantă în guvernul condus de fratele său: este șefa departamentului de propagandă al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord și are un rol foarte important în promovarea imaginii fratelui său și controlarea informațiilor care apar despre acesta.

Au existat numeroase speculații conform cărora Kim Yo Jong a primit această funcție în ideea de a duce mai departe dinastia lui Kim Jong Un, în cazul în care acesta ar păți ceva înainte ca copiii lui să ajungă la maturitate.

