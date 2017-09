Cine este Alexandra Marcu, tanara alpinista care a reusit sa cucereasca cel mai inalt varf al Ecuadorului

Ai crede ca este o fata obisnuita de liceu, dar Alexandra Flavia Marcu are o pasiune pentru care ar merge pana la capatul pamantului. De fapt, ceea ce iubeste sa faca chiar presupune calatorii in locuri indepartate, ascensiuni deloc usoare, pe versanti stancosi si, cateodata, neprimitori: alpinismul.

In 2015, Alexandra Marcu devenea cea de-a treia femeie din lume care a reusit sa escaladeze varful Ojos del Salado , din Chile, cel mai inalt vulcan din lume. Cati ani avea cand reusea aceasta performanta? Doar 17! Pe langa aceasta reusita uimitoare, Alexandra Marcu mai are inca multe alte recorduri la activ.

In dupa-amiaza zilei de luni, 25 septembrie, Alexandra a mai reusit sa cucereasca inca un varf dificil – Chimborazo, cel mai inalt varf din Ecuador, un vulcan inactiv.

Alexandra Marcu este insotita, in majoritatea expeditiilor sale, de tatal sau, Dan Marcu – cei doi au plecat in calatoria in Anzi pe la jumatatea lunii septembrie, conform Agerpres.

Dupa reusita, Alexandra a postat si un mesaj emotionant pe contul ei personal de Facebook: „A fost o ascensiune extrem de dificila, cu ore intregi de urcus pe o panta foarte inclinata si temperaturi extrem de joase dar am reusit! „

Alexandra este inca o tanara care ne inspira si care ne demonstreaza ca, pentru cei pasionati cu adevarat, succesul nu este imposibil de atins.

Foto: Facebook/Alexandra Marcu