Charles Manson moare la 83 de ani

Manson a fost acuzat, impreuna cu alti patru adepti de-ai sai, pentru planuirea crimelor din 1969, a actritei Sharon Tate si a altor sase persoane.

El a fost liderul unui cult cunoscut ca “Manson Family”, care, practic, fabrica criminali. Manson a fost condamnat la moarte, insa a fost scutit si condamnat la inchisoare pe viata cand pedeapsa capitala a fost abolita in 1972 in Califoria. Gruparea a devenit faimoasa datorita brutalitatii crimelor si sa modului de actionare. Sharon, sotia regizorului Roman Polanski, era insarcinata in opt luni cand, intr-o seara in care acesta era plecat din tara, adeptii lui Manson au intrat in casa si au omorat-o, atat pe ea, cat si pe musafirii ei. Cuvantul “Pig” (porc) a fost scris cu sange pe usa din fata.

Insa lucrurile nu se opresc aici. Noaptea urmatoare, aceeasi oameni i-au omorat pe Leno si Rosemary LaBianca. Manson nu a comis personal crimele, insa el le-a orchestrat, lasandu-si adeptii sa le execute.

Duminica seara, Debra Tate, sora lui Sharon, a declarat pentru NBC: “S-ar putea spune ca i-am iertat, ceea ce este complet diferit de a uita de ce sunt capabili.”

Intreaga familie Tate s-a luptat ca fiecare dintre criminali sa isi traiasca restul zilelor in inchisoare. Astazi, cei care nu au murit se afla inca dupa gratii.