Ceremonie de închidere spectaculoasă la Jocurile Olimpice de Iarnă de la PyeongChang

Jocurile Olimpice de Iarnă au început pe 9 februarie și s-au încheiat ieri 25 februarie. Thomas Bach, președintele Comitetului Internaţional Olimpic a anunțat încheierea competiția la finalul unei ceremonii impresionate ce a avut loc pe Stadionul Olimpic.

Jocurile Olimpice de anul acesta au fost numite „Jocurile Păcii” și asta datorită situației speciale în care se află Coreea de Sud și Coreea de Nord. Cele două state sunt în conflict din 1953, însă anul acesta delegațiile acestor țări au defilat împreună la ceremonia de deschidere, existând şi o echipă unificată de hochei pe gheaţă feminin.

Ceremonia de închidere nu a fost lipsită de momente controversate. O delegație oficială din Coreea de Nord a fost condusă de generalul Kim Yong Chol, considerat „criminal de război” de opoziţia sud-coreeană. Totodată, la festivitate a participat și Ivanka Trump, cea care a condus delegația americană.

My daughter, Ivanka, just arrived in South Korea. We cannot have a better, or smarter, person representing our country.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 23, 2018