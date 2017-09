Celulita, idealuri si vedete

Oare la varsta aceea n-ar fi fost mai bine sa nu-mi fac astfel de griji, ci pur si simplu sa ma bucur de adolescenta? Am crescut cu imagini ale unor modele fara imperfectiuni, insa putini vorbeau atunci despre stilul de viata sanatos, modelarea unui corp perfect, prin orice fel de mijloace, fiind aparent mai importanta.

Apa plata cu lamaie, gomaj cu cafea si cate si mai cate sfaturi nu incearca femeile din lumea intreaga pentru a avea un corp perfect, fara pic de celulita, de parca aspectul de coaja de portocala este cea mai importanta problema pe care o putem avea. In plus, revistele din toata lumea publicau poze cat mai “rusinoase” cu diferite vedete la plaja, avand grija sa sublinieze ca acestea au celulita, un lucru atat de ingrozitor , nu?

Din fericire insa, in ziua de azi, adolescentele se bucura de exemple mai bune. Vedetele isi recunosc imperfectiunile si uita de Photoshop, ba chiar sunt revoltate atunci cand pozele lor sunt prelucrate. Daca de regula vedem astfel de reactii doar peste hotare, in ultimul timp si vedetele autohtone militeaza pentru acceptarea corpului nostru.

De exemplu, postarea lui Sore despre celulita si despre experienta ei din liceu sunt sigura ca a reusit sa trezeasca amintiri multor fete:

“In liceu imi era rusine sa port fusta scurta de teama ca nu cumva sa am celulita vizibila. Abia acum imi dau seama ce fraiera eram ca plecam urechea la idealuri de frumusete fals create, imi construiam singura complexe pentru ca toti din jur isi faceau asta… Mama mi-a spus atunci: „iubito, bucura-te de tine si iubeste-ti corpul, caci peste 20 ani te vei uita in urma, la poze si vei constata ca imaginea pe care o credeai reala, era de fapt nesiguranta celor din jur proiectata in tine.” Nici nu stiu daca aveam sau nu celulita. Acum stiu ca am, la fel ca orice femeie normala. Fac tot ce pot prin alimentatie si sport, sa fiu cea mai buna versiune a mea, PENTRU MINE. Sper ca fata mea sa nu ajunga la 27 de ani ca sa invete asta.”

Printre ele ma numar si eu. Recunosc, cred ca as putea numara pe degete de cate ori am purtat o fusta sau o rochie in liceu, fara sa port si dres, peste 30 den, evident. Ma gandeam ca am picioarele prea groase, ca se vede inestetic celulita si ca cei din jur ma vor critica. Imi era rusine sa merg si la piscina si pana nu ma bronzam putin, nu ma simteam confortabil in costumul de baie.

Celulita, acest “monstru” care ne ataca stima de sine este oare chiar atat de greu de invins? Sau poate ar trebui sa invatam sa traim cu ea si sa ne concentram asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat, de exemplu sanatatea si starea de bine? Oare trebuie sa trecem de 25 de ani sau chiar de 30 pentru a invata sa ne apreciem asa cum suntem? Multe dintre noi uitam ca frumusetea vine, de fapt, din interior. Daca noi nu ne simtim bine si nu ne acceptam aceste mici defecte, cum ne-am putea astepta ca cei din jur sa o faca?

In plus, in adolescenta si nu numai, lucrurile care devin subiectul unor glume sunt aceste insecuritati. Ne facem atat de multe griji in privinta aspectului fizic si, in loc sa ne concentram asupra calitatilor, alegem sa ne supunem corpul unor tratamente adesea dureroase.

Evident, ar trebui sa incercam mereu sa avem un stil de viata sanatos, adica sa facem sport si sa mancam cat mai sanatos, insa nu este nevoie sa numaram caloriile de fiecare data.

Mi-as fi dorit sa fiu mai puternica in adolescenta. De fapt nu, mint. Imi doresc si acum sa am mai mult curaj si sa nu-mi pese de parerile celor din jur cand vine vorba de corpul meu, insa probabil asta este un lucru care se imbunateste in timp, pe masura ce imi dau singura seama de ce anume conteaza cu adevarat.

Din fericire, lucrurile se schimba, iar noile generatii vor putea pasi cu incredere, fara sa isi faca griji in fiecare moment ca nu arata perfect, la fel ca vedetelor preferate si asta pentru ca…perfectiunea ar trebui sa tina de mentalitatea fiecareia si nu de o parere colectiva. Este treaba fiecareia dintre noi, nu doar a vedetelor, sa le ajutam pe fete sa inteleaga ca adolescenta merita traita fara griji superficiale. Adult vor fi toata viata, insa adolescente o singura data, iar aceasta perioada din viata lor merita traita cat mai frumos.

